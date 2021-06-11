男子組合MIRROR成員之一的江𤒹生（Anson Kong）在今年叱咤樂壇頒獎禮上失落新人獎，因他被鏡頭捕捉到黑面，結果被網民狂插他沒有風度，雖然Anson Kong已經多次在訪問上為事件解畫，並非「唔抵得兄弟攞獎」，單純地自己不開心，對自己很失望、失落，令身邊人失望，但經過這些事後，他會努力學習改善。

最近花姐找來梁祖堯出手「調教」MIRROR，並將訓練過程拍攝成節目《調教你MIRROR》，在今晚播出的第五集上，輪到Anson Kong出場，Anson Kong自言是MIRROR當中最常跟花姐頂嘴的人，他指見到團隊中不公平的事情會主動出聲，例如歌詞分段、鏡頭分佈等等：「明白要分12個人嘅鏡頭好困難，但我一直堅持同花姐講可以再做好啲。」

花姐與祖堯的對話中，坦言欣賞Anson Kong的那份「真」，認為應該珍惜肯對自己真實的人，但亦擔心這種真實會令人誤會，而影響星途，所以都希望可以有一個平衡位。而祖堯亦為他說好話：「AK呢個人有時唔係好留意到人哋嘅反應。」花姐亦自爆與Anson Kong私底下有個協議，如果他發脾氣或黑面的話，就要被罰 $500！花姐亦大爆Anson Kong一次試鏡時疑似黑面的搞笑過程。

在預告片內，見到12個成員接受外籍導師的健身訓練，其間罕有地見到Anson Kong笑容滿面，不少網民亦留言力撐他，有人說：「就係最鍾意AK 嘅真，完全唔造作。一個愛貓貓，愛家人同朋友嘅暖男。有佢喺到真係好能帶動氣氛。佢今晚嗰集講嗰句『This is my size』 同埋《造星2》對花姐講嗰句『I don’t care』，我諗真係唔會有成員敢在鏡頭面前講。希望啲人喺畀comment 前，可以先好好了解嗰個人，唔好剩係睇表面。靚仔唔等如寸。」「鍾意佢做自己，夠晒真！」

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