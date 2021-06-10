日本刑法規定，合意性交的年齡門檻為13歲，在野黨立憲民主黨研議修法提高年齡，但黨內議員本多平直竟稱：「與14歲者合意性交卻被捕，這太奇怪...」其言論連日來於當地引起爭議，在各方抨擊下，本多平直已為此道歉。

日本合意性交的年齡基準是100多年明治時代制定，至今仍未有修改，相比起美國各州規定合意性交的年齡是16至18歲，13歲被指控過低。對此，日本法務省去年開始研議是否修訂刑法，在野的立憲民主黨成立「修訂性犯罪刑法相關工作小組」，有意修法把合意性交的年齡提高到16歲，並展開討論，56歲眾議員本多平直於本周一表示，要是修法提高合意性交年齡：「例如50多歲的我與14歲的孩子性交，即使取得對方同意，我卻被逮捕，這太奇怪吧。」本多的失言引起軒然大波，亦受到全日本關注，雖然他已出面道歉，自言作出深切反省，但不少名人依然咬住唔放；已故影星松田優作的33歲歌手女兒松田優姬，前日在TOKYO MX節目內批評，形容言論相當惡心，更說：「14歲即是中學二年級吧！我中二的時候，連戀愛的戀字都未識點解。」直指一位中年大叔認為14歲女生同意性交是自欺欺人。

至於電影《反轉豬腩是王子》男主角谷原章介，日前亦在主持節目上作出評論，身為六子之父的他說：「我自己作為一個14歲女兒的父親，聽到這番話自然感到不舒服。」

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