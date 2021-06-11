樂隊ToNick近期走勢強勁，主音趙善恆（恆仔）自編自導的電影《一秒拳王》衝破千萬票房，下月在九展舉行的兩場演唱會更是一票難求。ToNick成為首隊樂隊任陳志雲網上節目《Stephen傾》嘉賓，因其他三子均已成為人夫、人父，志雲自然狂追問主音恆仔與譚杏藍（小花）的8年情婚期，恆仔雖然多番迴避，但最終一句：「係佢㗎嘞！」即全場歡呼，大家都希望今年ToNick再添喜訊。

恆仔說：「唔係諗嘅問題（結婚），但現在真係相處得好好，各自有大家嘅工作，我哋基本上晚晚都見，工作完畢就見。我同佢都係咁講，覺得兩個人相處係緊要啲，睇吓……會嘅……係佢㗎嘞！但而家都想工作為先。」不過，恆仔今年33歲，小花今年已經31歲，志雲提醒如果想生小朋友便要認真考慮婚期，恆仔一臉認真地說：「呢個真係要諗清楚，係咪要生一個小朋友出嚟受苦呢，我我我……真係要考慮清楚。」志雲追問如果小花好想有小朋友呢？恆仔說：「咁OK嘅，但佢要照顧囉，哈哈。真係要傾囉，一個小朋友成長好重要，好似寫劇本咁，一個人現在嘅狀態，或者係一個人或一件事影響到你。如果生小朋友出嚟，佢係望緊你，現在呢個世界，我都未分得清楚咩係真咩係假，乜係啱乜係錯，我都仲摸索緊，我唔知攞咩原則同佢溝通，我覺影響好大，所以要諗得好清楚。」

胡信希（小龜）雖然已為人父，但亦認同恆仔說法：「老實講，如果我未有小朋友，呢一刻會唔會選擇生小朋友，我都可以幾肯定，我唔會。」志雲就打圓場：「愛就係一切，唔使諗咁多。」

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