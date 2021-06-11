漢麻素(CBD) 熱潮，風靡美容界、時尚生活用品及飲食界，隨著坊間冒起了不少以CBD成份為理念的產品，本地市場對它的興趣和用途也越來越多，其好處例如改善睡眠質量、紓緩焦慮及壓力，因而被受追捧。

Swiss FX瑞士CBD品牌推出全新CBD身體護膚系列，CBD身體潤膚霜由漢麻植物提取天然草本成分，具有恢復、抗氧化及抗炎作用，可滋潤而又修護肌膚。舒緩清涼啫喱及CBD肌肉和關節香膏可深入滲透皮膚，緩解肌肉或關節不適。品牌產品有別於坊間一般的大麻籽產品，更強調所有CBD產品絕不含四氫大麻酚(THC)和大麻酚(CBN)，安全天然。

身體護理品牌Crabtree & Evelyn推出以自然為靈感的The Gardeners系列，以啟發自大自然的純粹養分呈獻一系列滋養亮膚產品，從面部護理、手部護理、身體護理，以至家居香薰及茶類食品等，讓人反璞歸真，重拾 #WeAreNature的本質。除了護膚品外，Crabtree & Evelyn更創新地推出The Gardeners系列香氛蠟燭和安睡茶等多款生活用品，品牌亦首次推出食用糖漿，將大自然融入生活。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）