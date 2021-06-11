《鹿角男孩》中的半人半動物小孩受盡社會排擠和仇視，以下三部電影及劇集同樣以有異常人的邊緣族群為主角，當中《吸血新世紀》及《變種特攻》系列更是長拍長有，呼喚集體回憶。

《吸血新世紀》愛得癡迷

電影《吸血新世紀》（Twilight）第一集於2008年登場，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演的Edward原是吸血殭屍，後來與人類女孩Bella相戀，二人的纏綿浪漫令粉絲看得神迷。原著作者Stephanie Meyer去年推出被視為番外篇的小說《Midnight Sun》，刻劃Edward的內心和暗黑歷史，描述他的傷痛過去如何令自己身陷痛苦矛盾。小說去年8月上市，一星期內已賣出過百萬本，足證熱潮仍未消減。

《變種特攻》異能解碼

《鹿角男孩》中的半人半動物小孩被人類視為病毒源頭，更成為人類獵殺對象。改編漫畫的《變種特攻》系列中的一眾異能人，其實與半人半動物的小主角處境也十分相似，狼人一角其實也是半人半動物，X教授深信變種人可與人類和平共處，但磁力王則認為二者無法共存，必須開戰。一眾變種人不容於主流社會，也被解讀為現實中少數族裔及同性戀者面對的處境。

《魔戒》半獸整容

當代電影的半人半動物角色，還有《魔戒》反派半獸人。《魔戒》三部曲系列合共贏得十七項奧斯卡金像獎，片中出現的半獸人，有說是來自精靈，也有另一說法指他們是被魔君虐待並折磨的精靈，也有解釋說是來自人類，莫衷一是。不過，要數最令人震驚的，還是早前巴西一名男子Rico Ledesma竟把自己整容成半獸人形象，全身大部份皮膚被紋身覆蓋，他把相片上載Ig後，更贏得電影監製青睞，得到試鏡機會。