60年代紅極一時的名模陳幗儀（Tina Viola）昨日在瑪麗醫院病逝，時裝設計師鄧達智（William）今日接到陳幗儀生前好友、前廣告界才女文綺貞的短訊告知對方死訊，William感到很傷感。

陳幗儀是60、70年代最紅的模特兒，同期還有文麗賢等。有指陳幗儀70年代後期退下火線轉行營商賣珠寶，獲不少名人幫襯。William在80年代由英國返港發展事業，經友人介紹下認識了陳幗儀，大家惺惺相惜，陳幗儀更邀請William、章小蕙和林燕妮等到家中作客。

上月底不適入院

William今日接受《蘋果》訪問時說：「今早收到文綺貞消息，佢話Tina安詳離開咗，我呆咗成個早晨……」據知陳幗儀上月底身體不適由工人叫白車送院，昨午在瑪麗ICU離世。提到這位故友，William續說：「Tina喺60年代時真係好紅，佢身高約5呎8、9吋，身型比例好靚。我認識佢時，佢一直畀我感覺係優雅大方，記得以前成佢屋企gathering，飯枱永遠有個鐘仔，畀佢叫廚房啲工人出嚟。我去年先見過佢，我知佢好鍾意睇DVD，咁啱有一套法國片佢好鍾意，我就割愛送咗家中珍藏嘅DVD畀佢。」陳幗儀的FB都有分享靚相，她的近照都散發高貴氣質。

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