娛樂圈有時係需要有騎呢人物出現，才能製造更多笑料。林作和媽咪王莉妮（Lily）今年分別有提名女仔參選港姐，騎呢見稱的林作提名了「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kirsten），他更hard sell對方有「佛相」兼有仙氣，Kirsten非常重口味。相反林母Lily提名的「契女」霍穎璇卻有文青feel，她是理工大學畢業生，跟Kirsten同樣19歲，林母Lily大讚霍穎璇有麥明詩影子。兩母子眼光懸殊，但奇怪是兩位同是姓霍19歲佳麗，中文名只有一個字差別。

林作連日興奮力撐Kirsten，昨晚更在FB留言：「突發：霍小姐成功打入第二輪！全港市民！我哋一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍。」網民以為「東涌羅浩楷」Kirsten可以有第二輪面試機會，反應熱烈，網民議論紛紛，「梗係啦收視保證」、「佛光加持」、「oh my God，一個爛台要去到盡」，Kirsten的面試相更成網民潛力圖。

事隔1小時後，林作再出post「加油！你承載着成個東涌嘅希望。你係東涌之光！」不過當發現林母Lily都提名一名霍小姐時，不禁令人生疑到底哪一位霍小姐可以參加第二輪面試？《蘋果》向林作求證，他才說：「係媽咪嗰個，我提名嗰位希望佢吉人天相。」林作此言，顯示他跟Kirsten似乎不熟，到底他們怎樣結識？林作回答：「我未見過佢，同佢唔熟，只係有網民托我提名佢，我又願意。我覺得佢實在太震撼，僅僅如此，我對佢好有信心。每年都好多人介紹女人叫我提名，我唔需要見，已經認定係佢，有啲嘢一眼定情。」

林母Lily今日接受《蘋果》電話訪問時大讚「契女」霍穎璇有冠軍相：「我覺得佢生得好可愛，樣子好甜又清純，我好鍾意佢，你哋要多啲提點幫佢，我仲希佢做我新抱！」林母Lily繼續嫌棄林作現任女友裕美，始終不肯嘗試接受她，林母Lily續說：「哈哈，我喜歡港姐多啲！」

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