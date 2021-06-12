Stella McCartney於昨日參與查理斯王子在英國西南部康沃爾郡（Cornwall）主持的G7峯會，代表時尚界討論可持續發展。查理斯王子在G7峯會上與政治人物和商界領袖會面，並呼籲採取協調行動，應對氣候危機。查理斯王子宣布成立Terra Carta Transition Coalitions，這是一個全球組織，各界共同努力推動投資，並實現自然、人類和地球的可持續未來，並由包括Stella McCartney在內的商界領袖簽署。

設計師Stella McCartney的同名時尚品牌一直以環保聞名，例如品牌一直使用人工皮革，拒絕使用動物皮革、使用可生物分解的橡膠、永續發展的林木資源作為主要製衣物料。代表時尚界的她於昨日英國時間早上離開時，與查爾斯王子倫敦的聖詹姆斯宮合影。她穿着自己品牌的優雅垂墜藍色中長連衣裙。Stella McCartney表示很榮幸能夠成為當今污染最嚴重的時尚行業之一的代表，又表示她的目標是通過推動變革、鼓勵投資並支持下一代作出環保上的重大改變，並希望G7峯會將各界領袖的信息轉化為政策，創建一個對所有生物、地球和彼此更友善的零殘忍社會。

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