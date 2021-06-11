賭王何鴻燊四房中，何猷君出名是家族的學霸，不僅3年就讀完美國麻省理工學院（MIT）經濟學位，更破紀錄以21歲被錄取讀MIT的金融碩士，不過，近日他的最強尖子地位，被妹妹超欣取代，今日22歲生日的超欣日前於麻省理工畢業，同時獲得管理學和建築學雙學位，更將會到清華大學讀碩士。媽媽四太梁安琪昨日接受《蘋果》訪問欣慰說：「每個小朋友都唔錯！」

賭王何鴻燊生前十分重視子女的教育，四房17名子女大都先入名校，再送到海外升學大學畢業，例如二房長女超瓊曾在美國聖克拉拉大學留學，三房二女超蓮就擁有英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學學士學位。其中四太梁安琪誕下兩女三子，依次序為超盈、猷邦、猷亨、猷君及孻女超欣，猷君被譽為數學天才，於2016年時成為美國麻省理工學院最年輕的金融系畢業生，因為他只用了3年時間完成4年課程，2016年還以21歲之齡成為史上最年輕的學生，入讀美國麻省理工學院的金融碩士。

四太讚賞：各有所長

不過，猷君紀錄近日被妹妹超欣打破，超欣日前在微博開心宣佈：「正式從MIT畢業啦！」並且透露獲得管理學和建築學的雙理學士學位，成績超越哥哥猷君，有指她更將會到清華大學讀碩士。子女中出了兩位學霸，正身在澳門接受隔離的四太梁安琪，昨日接受《蘋果》訪問，她說：「每個小朋友各有自己所長，佢哋各有各自己嘅喜愛，讀書各方面，個個都唔錯。」問到超欣是否會到清華繼續修讀碩士？四太表示一切由女兒自己決定，再問到會否獎勵超欣？會補祝超欣今天的22歲生日？四太表示正在視像開會，不回應了。猷君日前出席記者會，透露超欣已獲清華大學錄取讀碩士，他也大方指好榮幸妹妹取代他，成為何家讀書最優秀的新一代。

超欣是賭王何鴻燊78歲喜得、最寵愛的小女兒，從小已被爸爸公開稱讚「靚到不得了」。超欣文靜內向，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，不但學業成績優良，也代表學校參加學界田徑比賽，三年級時被選為「最有潛質運動員」，在父母的悉心裁培下，又學懂跳中國舞及芭蕾舞，亦會拉小提琴。

到中學往英國入讀寄宿學校，超欣亦成績優異，在GCSE（英國會考）獲得9A*成績，雖然獲劍橋錄取，但她選擇去美國就讀麻省理工學院，主修管理和建築，她在學時更參與不少學生會事務，是麻省理工學院金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國搭建平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長。成為從麻省理工學院與另外美國四間世界名校合辦的「五校同舟會」會長，和海外學生交流。

疑修讀中國公共政策

早前清華大學蘇世民書院公佈2021級學者名單，麻省理工至今共有23名學生得到蘇世民學者榮譽稱號，今年共有四名學校獲此殊榮，當中包括超欣，相信超欣將會以「蘇世民學者」身份在清華升讀碩士，修讀中國公共政策。

超欣聰明又靚女，社交圈也非同小可，去年8月她在微博上載與女性友人睇畫展的照片，同行是南京首富袁亞非的千金袁九兒，以及華為總裁任正非二千金姚安娜。三人老友鬼鬼，早前出席好友生日聚會，更穿上同款短裙露小蠻腰，參考內地綜藝節目《創造營2020》中參選者的造型，組女團在聚會中載歌載舞。據知三人是美國留學時認識，姚安娜就讀哈佛大學電腦工程及統計數據學，袁九兒則於衞斯理學院修讀，著名校友有前美國國務卿希拉莉（Hillary Clinton）。