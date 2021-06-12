第24屆上海國際電影節昨日開鑼，天后王菲女兒竇靖童平日多着重音樂發展，今日則以演員身份出席新片《只是一次偶然的旅行》映後見面會，同場還有導演李孟橋和合演的賀開朗。

一身啡色中性套裝打扮的童童，被問到自己對多了一個演員身份的感覺，她坦言自己沒有太大的概念，因為一切都只是剛起步，而且兩樣工作非常不一樣，她指音樂可以個人或團體去完成，但電影就要一整個劇組，可能牽涉到逾百或更多人去完成一件事，但兩者的共通點是兩者都需要人攞個心出來，才能讓事情成立。而童童除了主演之外，還負責同片的電影配樂，身兼多職。

在昨晚的閉幕禮紅地毯上，童童都有現身，惟她與母親男友謝霆鋒緣慳一面，未有同場現身。霆鋒則與甄子丹一同為去年逝世的導演陳木勝的遺作《怒火》宣傳，霆鋒與甄子丹分別以黑和紅色禮服現身，頓成全場焦點。有大陸網民爆霆鋒與甄子丹後來在後台休息時，見兩人一直輕鬆閒談，而霆鋒成為被集郵的對象，反而「宇宙最強」被冷落一旁，網民指甄子丹無癮到要飲水解悶，大陸網民更安慰甄子丹說：「丹哥別窩心，我們支持你。」

另外，今天大會舉行微博電影之夜，成龍、章子怡、周冬雨、景甜、倪妮等行紅地毯，各女星花心思盛裝出席，周冬雨的白紗裙相當搶眼，而章子怡的deep V黑禮服性感得來不失貴氣。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）