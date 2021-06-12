莫文蔚（Karen）一連三場的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》昨晚在紅館開鑼。Karen配合今次巡唱尾站香港站，除原有舞台服，還特別請來3位香港著名設計師：鄭兆良（Barney Cheng）、Kay Kwok及Kev Yiu操刀，炮製多套開幕及壓軸的演唱會舞台服，向香港致敬。

Karen去年大熱歌《呼吸有罪》留在最後壓軸才唱，她穿上鄭兆良設計、閃爆水晶網裙坐在網球椅上出場，更有兩個球僮模特兒為她拉起兩邊裙擺，隨即變成一道鑲滿水晶的球網。鄭兆良透露裙子用了680小時工時才完成！

鄭兆良於2018年曾為Karen設計金馬獎表演裙，他指今次原構想是以牡丹花為主題，最終切合大滿貫主題，轉以網球服做主題，將Karen變身Glam Slam Queen，「我哋用咗400米嘅水晶鍊去織個網球網裙擺，呢個係最花時間，因為每個網結都要獨立加強釘實，防止佢太重會斷。全個look總共超過4萬顆水晶，同埋因應嗰張網球椅嘅高度，條裙嘅長度後來又改動過。」

鄭兆良設計的這組水晶網球裙可以分拆成三個款式：超長水晶網裙擺可拆出、變短，而除下水晶網結外套後，內裏就會變成一條過萬顆水晶釘成的白色華麗網球短裙。「其實好易幫Karen設計，佢人又高、腳又長，本身已經係好正嘅模特兒身材，加上佢有肌肉，件top上半部份已經一磅半重，仲要着住行來行去唱歌，佢有肌肉可以hold到。」

Karen另一套搖滾味十足的biker jacket則來自Kay Kwok，外套加上重工鍋釘，搭配鄭兆良設計的透明水晶連身body，華麗型格又性感。Kay Kwok為莫文蔚設計了多套舞台服，閃亮白色浴袍一脫，內裡透出肌色露肩長裙；另一組白袍坐在車上則大玩飄逸風。

Karen亦着了一條銀色放射形、線條張狂的晚裝長裙，來自設計師Kev Yiu。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）