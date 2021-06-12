糖兄妹今晚在海洋公園舉行《糖兄妹再見從前音樂會》，邀請周國賢（Endy）擔任表演嘉賓，Eric Kwok及太太葉佩雯、王敏奕、羅天宇、張子丯等亦有到場支持。由於疫情關係，場內只招待約500名觀眾入場。

糖兄妹在音樂會中，獻唱千禧年代歌曲，並以關菊英的《講不出聲》揭開序幕，繼而再唱出《藍天》、《下一站天后》、《可惜我是水瓶座》、《明年今日》、《終生美麗》及《終生學習》等，更即場邀請fans合唱《死性不改》。在唱《閃着淚光的決定》時，糖妹走到台下與觀眾握手，糖兄亦有獨唱《黑色幽默》，當唱《逃避你》，由於糖兄彈奏出現問題，令糖妹唱不到，糖兄解釋：「我好緊張！」糖妹即打圓場：「唱Live就係咁！」之後還播了糖兄和糖妹一些舊相，當中有糖妹中學年代參加唱歌比賽時、由Endy擔任評判的片段。尾聲時，糖兄妹更與Endy合唱《目黑》和《只此一家》。

抄歌詞一定揀《目黑》

糖妹受訪時笑言今次音樂會，是完成了一個小願望：「今晚請到Endy嚟做嘉賓，因為中學年代，我成日唱佢首《目黑》，我參加比賽嘅時候，Endy做評判，點知我搵得返條片出嚟，今晚會播畀大家睇，話畀大家知道我同Endy有啲淵源。」糖妹更笑指要邀請Endy真的不易：「我要請佢打邊爐同食雪糕。」是否視Endy為夢中情人？糖妹即說：「咁又未至於，因為中學嘅時候，有好多歌唱比賽、又或者有暗戀對象都會抄歌詞，一定係Endy首《目黑》，又同薛凱琪合唱，所以每次唱K都會點。」糖兄聽完後即取笑糖妹：「嗰個係薛凱琪，企喺度都型，不過阿妹係牛市。」糖妹笑說：「向上揚，逐漸升高呀嘛！」

問到會否計劃開大型演唱會？糖妹表示下半年要拍戲，加上10周年之後都沒有新歌，所以糖兄會趁糖妹拍戲期間，努力寫歌，糖兄說：「等佢拍完就可以錄音。」他還表示將Cookies的《派對動物》改編成《疫情下沒有派對動物》：「由一首好開心嘅歌變咗好慘嘅歌。」糖妹說：「希望下年有派對啦！」

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