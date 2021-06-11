陳健朗首次執導的電影《手捲煙》，演員除了林家棟、袁富華、白只、太保外，還起用了飾演文尼的南亞裔24歲新演員Bipin Karma及飾演文素的巴基斯坦籍11歲演員Anees，戲內戲外兩人都情如手足。兩人同樣在香港出生和成長，日常生活總遇到不少問題，常見的就是歧視。Bipin坦言想藉着這部電影表達南亞裔人士的心聲，更希望觀眾了解及正視與南亞裔人士的相處及歧視問題。

兄弟情

電影完成後，已有一年沒見的Bipin和Anees，一見面便攬頭攬頸，原本較內斂的Bipin，被Anees感染變得也孩子氣。說到在戲中要講廣東話對白，現就讀小學六年級的Anees即搶答︰「佢中文冇咁好，而家好啲啦！我教佢嘅。」同樣是學生、在明愛專上學院修讀數碼娛樂科技的Bipin，以半鹹淡的廣東話笑笑口謂︰「佢都有幫我手，劇組將劇本改成英文，大概講個meaning畀我知，我都要做功課。」

今次電影選角，可說是機緣巧合下找到他們。導演看過Bipin有份參與的短片，因而找到他，Bipin說︰「其實我有興趣做後面（指幕後），好似導演、編劇，做演員今次係第一次。」廣東話有俗語「洗濕咗隻腳」，開了頭，以後會否想繼續演戲？Bipin原來有想過繼續：「將來再有機會，梗係會，都係自己想做嘅興趣。」年紀輕輕的Anees表示他跟媽媽朋友的兒子一齊去試鏡，結果「得咗」︰「我好驚、好怕醜，拍戲嗰陣Bipin好照顧我，之後開始拍，冇咁怕。」

被林家棟嚇親

兩位演戲新丁，偏偏跟影帝級的林家棟有不少對手戲，Bipin坦言有看港產片，「知道佢係演員，但唔知道佢咁大（成就）。第一次排戲佢同我傾，想我投入角色，佢教我要了解角色背景，故事嘅行為同動機，要我自己進入狀態，我就係文尼，佢教我用方法演技。」至於Anees表示事前不認識家棟，「而家就知道佢好勁，贏過影帝。有啲緊張，佢扭我耳仔時有啲痛，但唔敢喊，因為係拍緊戲。」

在戲中Bipin都有幾場動作戲，問他可有受傷？本身有玩free running的Bipin表示拍攝時沒有受傷，反而在開拍前因弄傷腳做過手術。但戲中有一場戲令他緊張又難忘，「有場戲我俾三個人追，跑出去我撞到部車，但導演要我再natural啲，要再嚟，我決定唔望架車，差少少就擦埋身。」

香港是我家

雖然Bipin在香港出生，但他之後返尼泊爾成長，到8歲才回港生活，加上他就讀國際學校，對中文完全不懂。相反巴基斯坦籍的Anees，在香港出生並接受教育，而中文是必修科目，他靦腆的說︰「中文成績就麻麻，講廣東話都OK嘅。」談到在香港生活，小小年紀的Anees收斂笑容謂︰「啲人改我花名叫我『黑人牙膏』，話我好臭，我好嬲唔開心。」至於Bipin曾有不快感受，但他說︰「香港有好多南亞裔人士，只係同香港人膚色唔同，但大部份時間我哋都喺香港生活，我哋都視『香港是我家』。」Bipin表示今次希望藉着這部戲，讓大家了解南亞裔人士，他說︰「呢部戲好特別，我係尼泊爾，文素（Anees）係巴基斯坦，戲入面嘅表哥係印度，我哋都來自唔同嘅國家，想呢部戲反映唔同南亞人士嘅心聲。我自己都有遇過歧視，希望觀眾睇咗部戲，正視南亞人士面對嘅問題。」

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