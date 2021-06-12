真心覺得小粉紅好忙。

忙出post、忙翻牆check網、忙圍剿目標人物，唔知係咪因為人工低，所以一有機會密密出post賺嗰一個幾毫……

最新目標人物，是噚日起開始喺香港紅館開緊人生最後一次大型巡迴演唱會莫文蔚（Karen）。話說一向好有種玩形象的Karen去到盡，五十路都仲扮魔法少女影宣傳海報，成功引起話題。而佢日前推出新歌《婦女新知2021》時，繼續走colourful路線，不過，有人認出Karen其中一套衫着咗一套意大利著名品牌Dolce & Gabbana（D&G）嘅衫，仲一個唔覺意攞咗張相嚟做微博profile pic，咁就出事喇！

由於D&G喺2018年捲入辱華風波，引嚟一班搵人仔嘅中港台明星齊齊發起杯葛行動嚟表忠，而喺風波後，一路未有人夠薑挑戰呢條底線，而Karen就成為「第一人」。雖然Karen方面一索到唔對路即換走頭像，但班小粉紅見狀梗係即刻「開工」，圍插Karen着辱華品牌，而「莫文蔚 杜嘉班納」更成為微博熱搜榜熱門詞No.1！

反對派鬧不要臉

鬧爆Karen辱華嗰班人，有狠鬧，亦有懶可惜咁鬧，包括「我以為大家都忘了杜嘉班納那個事件了呢，看了這個熱搜莫名感動」、「可真的好惡心哦，一邊吃着你的飯一邊砸着你的碗」、「確實是有穿衣自由，不過希望別來賺中國人的錢了」。仲有啲係一啖砂糖一啖__：「她私下穿甚麽是她的自由，畢竟人家並不是中國人，也不在意杜嘉班納侮辱整個亞裔，但請圓潤的滾開大陸，MV裏公開穿辱華品牌，還來掙錢就是你的不要臉了。」「穿甚麽是個人的自由，粉轉黑也是我的自由！既然不在乎中國人的感受，那就滾吧！」OK，最叻叫人「滾」或「滾出中國」，典型小粉紅特色，完全不意外。

理性網民籲Check國籍

而撐Karen嗰班，相對地清醒少少，有人話：「有些網友一天天跟義和團式的，到處出警，我就喜歡莫文蔚，這麽低調的人都要被嘴……一件衣服就能鑒定愛不愛國，你愛的也太輕飄飄了」，亦有心水清嘅網民叫大家check清楚Karen嘅國籍先，亦有人指Karen嫁作德國新抱，所以佢根本唔算係中國人。

另有網民諗到一條雙贏嘅妙計：「作為理性的中國人我們應該繼續聽她的歌，看她的電影，然後繼續抵制杜嘉班納，不買它的產品。既讓偶像吃上了飯，又氣死杜嘉班納，理性看待，雙贏不好嗎？」議論紛紛，相當好笑。

件事至今仲有班小粉紅自high圍爐狂鬧，只係想提返句：小粉紅出post前，唔該睇吓自己用緊咩牌子嘅手提電話先，咪以為用咗件made in China嘅貨就當自己愛國、撐國產至得㗎……

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