韓國男星李光洙今年4月宣佈退出主持11年的人氣綜藝節目《Running Man》（RM），他出演的最後一集《RM》將於明日播出。節目組連日來都有公開最新預告照，昨晚又再公開逾10張以光洙為主角的照片，當中可見光洙在最後一集中享有巨星級的待遇，宋智孝更餵他吃東西，又公開多張8位成員最後合照，同時亦有光洙眼濕濕道別的場面，令fans看到照片後已大感不捨。

預告有繼任者

另外，節目組今日亦再公開最新預告照，當中可見「國民MC」劉在錫因為光洙的退出而陷入苦惱，在錄影時劉在錫看到光洙留着鬍子登場，即笑說：「這是最後一次錄影了，為甚麼留着鬍子？ 要乾淨俐落地回來啊。」劉在錫又一如以往地戲弄光洙，努力想掩遮光洙離開的失落心情。不僅如此，劉在錫從開場開始就不停地向光洙喊：「安靜！安靜！」 聽到這話的楊世燦在旁即說：「以後是不是看不到『安靜系列』了？」劉在錫則無奈表示：「其實有很多苦惱，現在該取笑誰呢？有兩名後繼者呢...」即時扭轉了氣氛，甚至把下一個惡作劇目標指向兩名新繼任者，令觀眾好奇到底誰人將會頂替光洙的位置，新一集《RM》將於明日播出。

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