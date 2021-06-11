世界變了樣，全因疫情不斷蔓延擴張。Netflix新劇《Sweet Tooth：鹿角男孩》（Sweet Tooth）在疫情仍未受控的這刻推出，堪稱回應時代。劇集以被不明瘟疫肆虐後的世界為背景，大量半人半動物的嬰兒出生，引發大眾恐慌。究竟這些「半人」是受病毒所害而出現，還是疫情是由他們引發？疫情之下，無知、恐懼、愚昧主宰一切，《鹿角男孩》透過半人半鹿男孩觀看世界，充滿童趣之餘也不失反思。

撰文：宣柏健

美劇《Sweet Tooth：鹿角男孩》

類型：奇幻、改編漫畫

演員：Christian Convery、Nonso Anozie

美劇《Sweet Tooth：鹿角男孩》改編自傑夫勒米爾（Jeff Lemire）創作的同名DC漫畫，原作自2009年9月2日起連載，並在2013年1月9日大結局，合共出版40集。有趣的是原作故事充滿強烈地獄暗黑風格，劇情也頗多血腥場面。劇集版由「Iron Man」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）夫婦監製，大刀闊斧砍掉漫畫中的暴烈情節，反而令劇集散發奇幻末世童話感覺。

人類無知催生歧視

劇集以人類經歷不明病毒H5G9後開始，面對可怕瘟疫，人們變得無力絕望。醫院中的新生嬰兒大多變成半人半動物，主角格斯則長了一對鹿角，成了半人半鹿，但這個設定卻顛覆了傳統套路，皆因他並不像預期般擁有任何超能力，純粹就是長了鹿角，愛吃甜品。英文劇名「Sweet Tooth」，其實就是他的暱稱，而他的個性行為也與一般小孩無異。格斯年幼時父親為保護他而死，他在父親遺物中找到媽媽的照片，決定到科羅拉多州找她。在千里尋母的過程中，格斯幾乎被獵人所殺，可幸最後被曾演《權力遊戲》的Nonso Anozie飾演的好心大隻佬Tommy保護，成了他的半個爸爸，一起踏上驚險旅程。

格斯尋母是故事主線，而《鹿角男孩》也同時旁及其他半人半動物小孩的遭遇。心理醫生Aimee早已感到工作枯燥無味，受疫情影響自行隔離，偶然下發現自己原來最喜歡動物，更收留了動物園中的小豬女孩，繼而成立保護區保護被父母遺棄的半人兒童。

三條主線對比善惡

另一條支線中，醫生Aditya為緩解妻子的病情，奮力開發疫苗解藥，但研發過程卻須將半人解剖。他所住的小鎮居民更會把染疫病人連人帶家居燒毀，行徑可怕，反映的正是人類面對疫情下的非理性瘋狂狀態。三條故事線平行發展，但其實互相影響。

人類與半人之間的敵對與猜疑，也令人想起《變種特攻》（X-Men）中異能人承受的欺凌與歧視。《鹿角男孩》八集劇情雖略嫌平淡，套路也相當清晰，與其他題材相近的末世劇相比較內斂沉靜，可幸飾演格斯的童星Christian Convery惹人憐愛，為劇集加了不少分數。