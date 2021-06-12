大熱喪屍遊戲《Resident Evil》拍成《生化危機》電影系列，女主角美娜祖華維茲（Milla Jovovich）的女英雄形象深受歡迎，Netflix去年宣佈買下版權重拍劇集系列，以全新班底演出，首作《Resident Evil：Welcome to Raccoon City》鐵定今年11月24日全球上架。

劇集版由《狙魔人》（Supernatural）製作人Andrew Dabb擔任監製及編劇，今日亦公開演員陣容，包括新版《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angels）女星愛娜巴連絲卡（Ella Balinska）、墨西哥女演員Paola Nunez、香港出生的《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）韓德混血索女Adeline Rudolph、16歲新星Siena Agudong、《殺神John Wick》（John Wick）系列男星Lance Reddick等，陣容雖未算吸引，但打正《生化危機》之旗號定能吸引一定的觀眾支持。《Resident Evil：Welcome to Raccoon City》共有八集，全新故事內容交錯於兩條時間線，在T病毒出現後約30年後，Umbrella公司隱瞞了恐怖陰謀的暗黑秘密，這時人類與動物受病毒感染而變異的喪屍數量已達60億。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）