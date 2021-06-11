現年22歲的超欣由出生開始一直備受傳媒關注，而顏值甚高的她更由細靚到大，就算箍牙也都可愛標致。

約2歲 精靈豆丁

超欣於1999年出生，當時爸爸賭王何鴻燊已78歲，約2歲時拍童年照，精靈可愛。

4歲 兄妹扮雀

4歲時的超欣一臉天真，與哥哥猷君及猷亨感情甚好，三兄妹更張開雙手排陣笑住合照。

8歲 公開露臉

2007年賭王何鴻燊出席保良局晚宴，並開始帶超欣公開見人，賭王跟蓋鳴暉合唱粵曲時改歌詞冧台下的四太梁安琪，當時8歲的超欣更上台獻花。

11歲 扮GaGa

超欣赴英國讀書前，在深灣遊艇俱樂部開P慶祝生日，壽星女一身Lady GaGa造型出現，大為搶鏡。

11歲 提琴演奏

2010年超欣於尖沙嘴文化中心出席姚珏與年青藝術家音樂會，與其他小朋友以小提琴合奏，身穿黑色西裝外套短裙的她率領彈奏包括《DoReMe》等多首歌曲。

11歲 情竇初開

從小於女校讀書的超欣，11歲去英國讀書，暑假先到當地名校羅塞爾學校的summer camp熟習環境，學習英文，她跟不同的男仔合照，還擺甫士扮吸煙。

12歲 少女長成

於保良局的董事會就職典禮上，四太梁安琪任第二副主席，子女猷亨、猷君及超欣均現身撐場，當時首年赴英寄宿的超欣，向記者表示已習慣，但指讀女校冇人追。

19歲 箍牙亮相

2018年猷君參與內地節目《一起出發吧》擔任實習爸爸，他知超欣十分喜歡這節目，故邀妹妹客串，節目中超欣正箍牙，聲控教哥哥煮餸，不時咧嘴大笑露出鋼牙。

21歲 複製女團

去年超欣出席好友生日聚會，和南京首富袁亞非的千金袁九兒，以及華為總裁任正非二千金姚安娜，穿上同款短裙露小蠻腰，組團在聚會中載歌載舞。