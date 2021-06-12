由有村架純夥拍菅田將暉的賣座愛情片《她和他的戀愛花期》已在香港開畫，該片於日本勁收37.7億日圓（約2.67億港元），曾連續四星期登上當地票房冠軍，還贏得極佳口碑。

有村架純近期成為票房福將，她與佐藤健合演的新片《浪客劍心 最終章 The Final／The Beginning》，兩作先後於當地上映均開出亮麗的票房成績，更傳出兩人的撻着傳聞。對於被指戲假情真，有村架純與佐藤健近期頻頻孖住造勢，兩人上月出席公開場合時已眉來眼去，又在占卜節目上打情罵俏，今日再次合體到東京丸之內的戲院謝票，賀兩片合共的總票房已達44億日圓（約3.12億港元）。

為電影唱主題曲的ONE OK ROCK主音Taka跟佐藤健出名老友，身在美國的Taka亦在活動上以視像登場，佐藤健談到與Taka的感情，他即搞笑答：「是老婆，老婆1號。」當形容完Taka是「老婆1號」後，佐藤健似乎亦毫不介意將緋聞擺上枱，指戲中飾演妻子雪代巴的有村架純是「老婆2號」，而同系列另一女星武井咲都有份，被他封為「老婆1.5號」，而Taka隔住螢幕笑言要加倍努力，免得從「老婆1號」的名次下滑。

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