由韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季上周開播即吸引逾377萬名觀眾捧場，成績十分理想。而昨日播出第2集，上季被「賜死」的朴恩碩終於「翻生」回歸，不過他就以Logan Lee的哥哥的身份現身，其造型誇張得似足rock star，雖然劇迷大感震驚，但同時亦佩服編劇金順玉的無限創意，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

掌握殺人證據

劇集承接上一集，千瑞璡（金素妍飾）出獄後被沈秀蓮（李智雅飾）和吳允熙（Eugene飾）綁架兼被推落崖，最終沈秀蓮安排潛水人員救了千瑞璡，並要求千瑞璡一起對付大奸角朱丹泰（嚴基俊飾）。千瑞璡掌握了朱丹泰炸死Logan Lee（朴恩碩飾）的證據，並強迫與朱丹泰繼續假扮夫妻，希望可以奪回一切。

指控殺死Logan

沈秀蓮回家時發現Logan Lee的哥哥Alex（朴恩碩分飾）在場，Alex指控沈秀蓮因為親生女兒關係而有很大動機殺死Logan Lee，同時又指沈秀蓮涉嫌取走了Logan Lee 100億美金（約778億港元），所以有好大嫌疑殺死Logan Lee。

被取消資格

一眾子女都打算考入首爾大學，周錫京（韓智賢飾）花盡心思去令河恩星（崔藝彬飾）、裴羅娜（金賢秀飾）等人考不到入讀學校，恩星的補習老師陳粉紅（安妍紅飾）更受朱丹泰指示令恩星被取消資格。周錫京得到父親的幫助知道自己很大機會考入首爾大學，此時朱丹泰更向她透露秘密，指沈秀蓮為了財產才成為他們的監護人。

阻止殺朱丹泰

結尾白俊基（溫朱莞飾）出現在餐廳，更打算殺死朱丹泰，但此時沈秀蓮阻止了他，並說：「你是白俊基吧？ 真實身份是甚麼。我女兒（周錫京）在，絕對不能讓她的爸爸在她的眼前死去。」而下集可見沈秀蓮懷疑吳允熙拿走了Logan Lee的100億美金，同時沈秀蓮在房中試戴Logan Lee送的戒指時，突然背後又有一把疑似Logan Lee的聲音問她是否喜歡。

網民議論紛紛

對於朴恩碩以誇張的形象登場，網民都大感議論紛紛，並留言：「救命，這是甚麼造型」、「編劇把我們當低能」、「比喜劇還要搞笑」、「金順玉是精神病嗎？」、「順玉，封筆吧」、「劇集沒有邏輯」等。而由於Logan Lee的發音與雷鬼差不多音，加上其造型亦十分相似，所以韓國網民亦稱他做「雷鬼李」，引發不少笑料。

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