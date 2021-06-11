本地同志組織將於明年11月舉辦「同樂運動會」（Gay Games），更獲投資推廣署及旅發局支持，有指同樂運動會可帶來10億元經濟收益。但日前立法會大會上議員何君堯及梁美芬反對政府支持同運會，其中何君堯說：「你喺自己房搞乜都好係你嘅事，但如果走出嚟大庭廣眾搞，有失體面。我亦唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元，要唔要都罷！」其言論惹來不少同志及市民反感，除了「三黃」黃耀明、黃偉文（Wyman）及黃夏蕙表態反擊何君堯言論外，連極少發表意見的袁澧林也開口斥責。

有警察舊愛受狙擊

袁澧林日前在其Ig限時動態貼出何君堯這單新聞，她留言斥對方：「這人的新聞能令我一秒發癲，每次都提醒自己，相信因果、相信命運，或相信那位不知名的神，希望可以令自己冷靜回來。」結果被網民開post讚好。袁澧林近年絕少在社交網發表個人感受，皆因之前她被踢爆有位警察舊愛後，即被網民狙擊，結果她選擇逃避暫別Ig足足八個月。

現年88歲的黃夏蕙日前亦在fb留言指摘何君堯，她昨日接受《蘋果》訪問時說：「我識好多朋友都係同志，唔應該鬧任何人，愛唔影響到人哋，冇人有權去干涉，況且呢個係同樂運動會，又唔係喺運動場邊做愛，任何人都可以做運動，難得呢個運動會係國際化，而香港始終係一個國際化城巿，應該容納唔同思想同活動。」

令香港落後於國際

黃耀明前晚在Ig出文感謝夏蕙姨出言力撐：「其實正正是何、梁這種『廢物』在撕裂我們這個社會，同時令香港落後於國際社會、淪為大灣區內的一條小漁村，謝謝夏蕙BB。」日前他受訪時已力批何君堯及梁美芬，他亦指摘平機會主席朱敏健竟對事件視若無睹。此外，Wyman在Ig貼出2013年跟西太后Vivienne Westwood的合照，她拿着一個寫有「撐同志反歧視」的手提電話，Wyman留言慨嘆：「估唔到今日都仍然啱用，激氣！」首屆同樂運動會於1982年在美國由一位名叫Tom Waddell發起，之後每四年在不同地方舉辦，目標是發揚包容和參與的精神，歡迎不同性取向或種族參加，上屆在法國進行，明年香港是首次在亞洲地方舉辦。