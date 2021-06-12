海俊傑最近回歸幕前，日前他接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，坦承初入行時年少輕狂得罪唱片公司，又因行為不檢點，事業發展受到影響，他又重提當年「鹹豬手」事後，聲稱是被冤枉。

海俊傑1994年參加新秀歌唱比賽奪冠入行，他直言當年因為感到飄飄然而受到教訓，因為追問公司高層何時可以出第二張唱片，但公司希望他安份拍劇，而那時的他脾氣差、不聽話，沒有好好自我檢討之餘，反而罵公司，「當年我同古天樂都係華星歌手，記者多次問我幾時會出唱片，我初初都話好快，但久而久之，未夠兩年我就爆咗句『我對唱片公司冇希望』，我唔知古天樂又係咁講，唔駛講跟住落嚟大家都冇乜得唱啦！當時大家都年少氣盛，其實無論做邊行都好，唔可以鬧公司，做得唔開心，自己走就好。」

合約期滿後不被續約，他指當年埋怨公司沒給他機會，心灰意冷，最終於1999年離開向外闖，「外邊有人傳我飲醉酒，甚至乎蝦女仔。其實真係好冤枉，嗰一次係嗰個人故意造新聞。因為我同佢拍電視劇時好熟，我有啲嘢睇唔過眼想提醒佢，點知講咗不單止冇對件事好，佢反而攻擊我，話我係鹹豬手騷擾佢，我當然要平反，真係好無辜。當時對我個形象多多少少有影響，飲醉我試過，但話鹹豬手真係冤枉，我冇做呢啲咁嘅嘢，我亦都唔需要，我點解要咁肉酸？我正式去追個女仔應該冇問題呀！嗰次我學識咗喺女演員面前要事事小心，唔能夠對人有咩提點。」

相隔近20年再回歸大台拍劇，他指要多謝吳鎮宇之前勸他重返娘家，而在外工作環境亦非常辛苦，「有次同秋生哥拍《功夫足球》，我當時戴黑超，佢望住我話『海仔，你都幾有型，不過又唔係好有型，所以做演員要加倍努力，知嗎？』佢提醒我做演員唔係單靠個樣，唔做好準備，機會會不斷流失。」

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