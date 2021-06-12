徐智勇（小肥）去年宣佈「出櫃」後，今年重新出發推出翻唱專輯，明天便踏入45歲的他，日前接受商台《1圈圈星光背後》訪問，透露在28歲那年了解到自己真實的性取向，不過在2014年時，他被發現在社交平台關注不少「肌肉猛男」遭到質疑時，曾強烈否認自己的同志身份，小肥解釋當時是真心害怕，「我一入行已同Paco（黃柏高）講清楚，甚至澳門老闆小霖都知，但當時佢哋都覺得社會仲未接受，叫我唔好博，惟有否認。」

至於去年突然豁出去，他指與專輯《睡前服》有關，「藍奕邦為我寫咗《內外》首歌，監製康家俊話做呢張專輯要表裏合一，唔可以唱就坦白、記者問就講大話。咁我就承諾如果有記者聽到首歌嘅玄機問到我，我就會承認。之前我無諗過會主動出櫃，因為一直好驚被誤會拎呢樣嘢做光環博宣傳。但我一直記住呢個承諾，到Stephen（陳志雲）問我，就『叮』一聲諗起個承諾，唔可以講大話，咁我就話自己係。」

小肥坦承交往過3個男朋友，第二段關係更長達10年，而分手原因有很多因素，他說：「或者關係進化，進化到缺少咗某啲嘢，或者係sex，對方仍然有需要，覺得接受唔到，可能係隱藏嘅原因，但爆發點係我哋為咗音樂會鬧咗場大交，冷戰之後佢就提出分手。」之後交了台灣新男友，但去年底又分手，小肥提到這段異地戀分手因由，「認識台灣男友嗰年，其實我一直想箍煲挽救上一段感情，嗰時我好lonely，有啲騎牛搵馬心態搵到台灣呢個人，到最後分手係可以理解，再加上長距離關係好難維繫。相比起我同前度太互相了解，我有任何情緒化、神經質、壞習慣，佢都一清二楚，但台灣嗰個唔會知亦唔會習慣，我又唔想成日講電話去解釋，對方覺得我連唯一聯絡方法都唔想講，結果就係咁樣，都係我嘅問題，我亦唔可以逼人遷就我。」

單身越半年，小肥直言自知難以遷就別人，覺得拍拖很煩，所以暫不急於展開新戀情。但他目前仍與互相了解的前度同住，至於會否有機會復合？小肥說：「我哋仲一齊住，應該唔會（復合），因為我哋已進化成為好親嘅家人，我哋好好，亦好感謝佢喺工作上幫我好大忙。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）