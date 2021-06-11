《調教你MIRROR》今年4月時在梅窩拍攝節目時，因有大量fans拉大隊殺入梅窩，影響拍攝及當地居民，隊長Lokman帶頭和其他11位成員一字排開，勸fans離開現場。之後引發連串風波，有人指摘導師梁祖堯，又有人稱要棄追，又有人覺得花姐等經理人處理手法不公，最終花姐要在IG解畫。

《調教你MIRROR》今集終於講到「梅窩事件」，有追睇完5集的觀眾，應有留意到最初幾集沒有fans，不過今集起，終於見到有私追fans在營地外等待，之後陸續變多，阿祖分享時不滿：「呢度地理上有個唔方便，行出去任何食肆，都要步行15分鐘，呢個節目每一刻講嘅所有嘢，都有一個鏡頭影住，記錄晒佢。原本想喺街做正常拍攝，諗都唔好諗！喺街度行吓、傾偈，係做唔到，冇辦法真正傾偈，佢哋有咩私隱可以講？淨係可以返去綜藝mode！」

這日團隊原本在一間茶樓露天位飲早茶，但因為人多最後要返回室內，阿祖說：「原本係輕鬆飲，但實在避無可避，相信嚟緊fans係幾何級數上升。」

阿祖在節目多次強調要真心，MIRROR成員大講心底話，透露對生活受到過度的追蹤不滿，其中人氣王姜濤說：「希望大家識得分場合，如果大家真係聽到我心聲，care吓我感受、我身邊人感受。如果大家明白呢個道理，就自然唔做呢件事（私追）。」、「有啲場合真係唔鍾意，有啲試過住我哋隔籬房，真係太誇張。希望大家唔好再令我難做啦。」、「其實我私底下講過好多次，大家各自喺我身邊影相時都講過，希望大家睇完呢一part，將心比心，屋企人係咁教我，咁就唔會做呢個行為。」

團員多次透露，花姐曾指示不要親身出面勸走fans，要交由經理人出面，不過團員持不同意見，覺得自己亦有責任。雖然Edan覺得開口尷尬，但Lokman反對：「我覺得唔係尷尬，而家係工作，『你影響到我，點解唔晏啲先講？』」

Anson Lo說有次胃痛到整個人捲起，仍要答應私追歌迷要求。他說出道以來團內有聲音質疑是自己放風給fans，無形中變成壓力：「我覺得我係有責任，令我唔舒服之餘，亦令身邊人唔舒服。已經變到我見到私追唔係驚佢哋，要影相、簽名，係驚身邊人點諗，會唔會覺得係我call返嚟。」

之前「梅窩事件」引起不少風波，節目組兌現承諾，今集出街時有將在場的fans打格，節目最後以MIRROR勸走fans作結。

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