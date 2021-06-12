華裔恐怖大師溫子仁監製新作《詭屋驚凶實錄3：魔旨》（The Conjuring：The Devil Made Me Do It），改編自已故華倫夫婦的真實驅魔事件，把1981年轟動全美的駭人謀殺案搬上大銀幕。《詭屋》系列雖然評價一套比一套差，不過電影本月4日在北美開畫，首日收980萬美元（約7,644萬港元），登上票房榜冠軍，全球累積票房達6755萬美元（約5.26億港元），而香港上映後踏入第二周，今日破500萬港元成績。

《詭屋3》繼續由柏德烈韋遜（Patrick Wilson）與維拉法米加（Vera Farmiga）組成最佳拍檔，而29歲型男羅利奧康納（Ruairi O’Connor）就飾演被鬼上身後殺人的艾恩莊臣（Arne Johnson），他在片中演繹身不由己的暖男角色，獲觀眾刮目相看。29歲的羅利奧康納來自愛爾蘭，入行九年只演低成本作品，今次《詭屋3》令他知名度大增，近日他在自己IG公開前年為《詭屋3》拍攝時的花絮照。

同片還有另一新進靚仔登場，22歲的美國男星Mitchell Hoog扮演年輕時的艾德華倫，雖然只得兩個鏡頭，但他的顏值卻迷倒不少影迷，入行四年的Mitchell Hoog憑去年偶像劇《Saved by the Bell》逐漸吸納fans，被少女們視為新世代男神。

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