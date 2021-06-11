何超欣22歲前便擁有雙學士學位，外表美艷動人，且家財萬貫，為城中少有靚女筍盤，其實娛圈中同樣有不少擁高學歷的索女資優生，未夠30歲兼單身。

林愷鈴 多才華星二代

21歲的愷鈴是龔慈恩女兒，被稱為「最索星二代」，未正式入行已簽約杜琪峯旗下。畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分，成功以第一志願入讀香港大學建築系，現為三年級生的她琴棋書畫瓣瓣掂，8歲已考獲八級鋼琴資格。

戴祖儀 棄律師做歌手

26歲的戴祖儀就讀東華三院李嘉誠中學，DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，後轉去英國入讀名牌大學萊斯特大學攻讀法律系，返港當上法律學徒，發覺自己不適合做律師，因喜歡唱歌便決定轉行做藝人。

鄧卓殷 攻讀建築碩士

26歲的鄧卓殷為2018香港小姐亞軍，中學就讀名校協恩中學，於DSE考獲4科「5**」成績，2017年以一級榮譽成績畢業於香港大學建築系，之後於《2017年度亞洲建設大獎評選》學生界別建築組中贏得優異獎，除電視演出外她還繼續進修讀建築碩士課程。

何艷娟 港大法律畢業

29歲的何艷娟2014年參選香港小姐獲得季軍而入行，畢業於聖士提反書院的她升讀香港大學修讀法律系，以三級榮譽畢業。2018年跟年長四十年的澳博營運總裁吳志誠申請結婚，「爺孫戀」婚姻維持不足一年玩完，有指失婚後穩袋3億贍養費。

麥明詩 十優港姐冠軍

29歲的麥明詩會考獲得10A成績，2015年當選香港小姐冠軍，有「十優港姐」稱號。小時候就讀於拔萃女小學及拔萃女書院，2011年入讀英國劍橋大學法律系，以法律學學士學位二級榮譽畢業，之後又全身投入在跨國顧問公司做商業顧問。