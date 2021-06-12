韓國女團After School於2009年出道，多次經歷成員變遷，以嘉熙、正雅、Bekah、珠妍、NaNa、UIE、Lizzy及Raina的八人時期最為活躍，曾推出《因為你》、《Bang!》、《初戀》等熱門歌曲，但隨着成員與事務所約滿，現時只餘下NaNa一人。

正雅陀B照跳舞

YouTube頻道《文明特急》昨晚播出特輯，邀得不少偶像組合演出表演舊歌，當中After School的嘉熙、正雅、Bekah、珠妍及Raina相隔多年合體在幕前現身，立即勾起fans回憶，引起網民熱議。五人落力表演出道曲《Diva》及人氣曲《Bang!》，當中正懷孕5個月的正雅，亦一同又唱又跳，力證眾人實力依舊，兩段演出影片的點擊率極速過百萬。

身為主持人的SHINee成員Key及Seventeen成員Seungkwan都大呼感動，嘉熙在演出後亦不禁落淚，與隊友相擁，她隨後受訪亦感慨地表示：「10年了，為了今次特輯，出道時一起工作的造型師、舞者全都回來了。」並希望未來有機會再合體。

IG晒合照

嘉熙今日亦在IG貼出5人的合照，並留言寫道：「我們的舞台怎麼樣？我們真的...做得好，對吧？我現在死而無憾了，這次是最快樂、最自由的一次表演。正雅、Bekah、珠妍、Raina，因為能一起表演，所以很幸福、很抱歉也很感謝。」珠妍亦透過事務所表示：「錄影完結當下，大家在休息室都哭了，這次合體像是去了一次回憶之旅，感謝這段時期的工作人員。」

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