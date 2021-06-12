本月5日，大S（徐熙媛）忽然宣佈和大陸老公汪小菲離婚，可是身在對岸的汪小菲卻說對離婚一事不知情，等同單方面「被離婚」。有指二人離婚除了彼此文化價值觀有差異，亦由於大S不滿老公經常發表兩岸的仇敵言論，令身為台灣人的她，置身在極尷尬的位置上。

不過，大S在婚變風波後，一直保持緘默沒有再發言，沉默7日後，她在很少更新的個人IG限時動態首度發聲，語出驚人寫道「我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們」。到今日清晨近6點，她又在IG限時動態發表一篇黑底白字的留言：「那個……微博跟IG都沒問題……本人手殘不會用…。但狠話是保留的奧！」似乎仍有極多不滿。至於「蔡」代表甚麼？由於大S沒有再解釋，因此引發大批網民猜測。

大S經理人：我們不是白老鼠

對此，大S經理人廖瑋琪今早接受台灣《蘋果新聞網》訪問，對於大S在IG上的文字，廖說：「現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？！我們不是白老鼠！我們的命也是命！」至於「蔡」是誰？廖瑋琪則不作回應。對於大S和汪小菲婚姻狀況，廖瑋琪表示：「關於婚姻的部份不再做任何回應，家裏的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」

據悉，由於現時台灣疫情仍十分嚴峻，不少人都希望能打疫苗，由於大S不在接種疫苗的類別中，因此要繼續輪候打疫苗，而大S打不到疫苗，亦是導致她和老公汪小菲婚變的主因之一。

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