歐國盃今日香港時間凌晨揭幕，首戰由土耳其對意大利，之前Now TV已透露會增設第三聲道，由強尼帶隊配搭ERROR成員一齊熱熱鬧鬧睇波，亦會邀請YouTuber做嘉賓。今早揭幕戰由強尼、肥仔及保錡主打，邀請到「試當真」阿慈（倪安慈）等做嘉賓，不過首次直播竟然發生了一次放送事故，公開了ERROR成員阿Dee（何啟華）的電話號碼。根據早前報道，now TV用戶可以選擇第三聲道聽強尼等人旁述，ViuTV免費頻道則不設第三聲道，而Now Sports facebook專頁就播出眾人的直播畫面。

主持們多次提醒小心

事故發生在下半場中段，強尼忽然說：「幕後要我哋打電話畀瞓咗嘅朋友。」由於節目屬直播，主持們提醒要挑選少講粗口的朋友，最後有人提議阿慈扮醉致電阿Dee，由於阿慈沒有阿Dee電話，保錡一度開口講了電話號碼前2個數字，遭其他主持人叫停，其後肥仔再將電話號碼交給阿慈。而阿慈手機接駁了電視螢幕及收音器，第一次撥打時被轉至未接通來電，再次泄露了阿Dee電話號碼的前2個數字，幾位主持人再次提醒要小心，到第二次撥打終於成功接通，不過鏡頭此時轉至影大環境，將阿慈身後的電視攝入畫面，令阿Dee的電話在直播中出現了幾秒時間。

雖然直播片段在結束後沒有留底，但直播有數百人收睇，電話號碼不慎「野外露出」，已被網民抄牌放上網。阿Dee今朝瞓醒才知道電話號碼意外泄露，在其fans設立的telegram群組上水呼籲：「各位羊群乖吖，雖然我電話被外洩，我知你哋唔會瘋狂騷擾我，乖吖！」阿Dee亦有在IG貼出肥仔的道歉片段，放送事故應該沒有影響到ERROR團結。

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