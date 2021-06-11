熱播中的ViuTV真人騷《造美人》12強前晚順利誕生，節目在下周一的第六集起，12名佳麗將入營進行淘汰賽，大會更安排她們到沙灘進行大戰，全員更悉數泳衣上陣，令所有鬼祟贅肉無所遁形外，更可展現特訓成果，從中爆出大黑馬。

2號Kathy有驚喜

經過三個星期的特訓後，12名佳麗的狀態大勇，入營的第二日大會就請來香港體育評述員丹尼爾及藝人小占，加上主持強尼擔任評判，在沙灘大戰排球個人賽，12名佳麗均要穿泳衣上陣，其中被指黑馬的13號Ice穿上泳衣後，散發出少女仙氣、15號「圓臉KOL」Stella身形索爆、而地盤女6號OK雖然身材平平，但樣子微調後終於見得人，相反，最驚喜的是2號Kathy，穿上泳衣後的她被指樣靚身材正，而一班佳麗變身後更獲評判給予好評。

節目內，佳麗進行沙灘排球比賽，身為健身教練的3號佳麗AB獲主持強尼大讚：「AB身型方面比較運動型，着起套泳衣好睇，好均勻，突出，好charm。」小占亦誇獎AB似日本女星石原聰美。第二回合沙灘排球大賽，12名佳麗被分為平民組和公主組作對決，當中上圍豐滿的15號佳麗Stella笑指對手身材較不突出：「𠵱家機場唔係好多飛機，所以嚟晒呢個沙灘。」

沙排對戰跳大繩

公主組的11號Tracy有打排球習慣，可惜三次開波不過網，令人大跌眼鏡，幸好在隊友Stella鼓勵下，下半場表現大大提升。而最後一個回合跳大繩比賽，4號Miko在比賽後喜極而泣：「自己一把年紀，估唔到仲可以參加呢啲熱血嘅活動，好感動。」

另外，前晚播出的第四集中，可見12名佳麗在入營前進行地獄式訓練，她們分別接受瘦身與醫學美容等療程，同時做運動改造自己，其中極怕打針的4號Miko在臉上進行放題式打針，搞到要邊打針邊抹眼淚。除了美容外，眾女也被安排以健身去瘦身，體重只有約100磅的Ann為增加肌肉而做雙倍運動，當Stella在講述做完運動後有多累時，一直站在健身室門外的Ann忍唔住向Stella爆粗。