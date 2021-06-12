MIRROR成員AK（江熚生） 出名是一位暖男貓奴，家中養了多隻貓主子，他曾表示貓貓來自五湖四海，而他在《調教你MIRROR》節目中，亦有提到家中的貓貓，當梁祖堯提議12子可以嘗試一齊生活時，AK卻認真地說因為家中主子年紀大，不想離開牠們。可是，AK昨晚在IG透露，家中養了13年的貓貓豬仔離世，並貼了一張捉實豬仔雙手的黑白相，AK留言說：「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見。」

而在昨晚《調教你MIRROR》節目中，性格率直的AK被花姐和梁祖堯私下談論時，花姐一方面大讚AK夠義氣，坦言會珍惜對方的真性情，但同時擔心他的真性情會讓人誤會，梁祖堯說會調教他講真話但不會傷害人。

不擅留意人反應

在節目中，梁祖堯安排外籍健身教練訓練12子，不過AK卻不停拿着健身器材講爛gag和咸濕笑話，揚言：「要冇包袱嘛，我去盡㗎喇！」其他成員見狀起哄齊齊講，令教練感到無奈和尷尬。梁祖堯就此事評AK：「AK講第一下，教練會笑，第二下開始尷尬，再講第三下，教練已經有種……心諗不如我哋返去個class度啦，但AK鍥而不捨講嗰啲咸故，我就開始發現AK佢唔係好留意人哋嘅細微反應，有時佢會俾嗰刻嘅情緒主導咗自己。」梁祖堯指AK擁有此個性和特質，對表演事業有一定幫助，但另一方面，在娛樂圈搵食，隨時會得罪人，更形容AK性格就如一把雙面刃。

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