新版《花邊教主》（Gossip Girl）將於下月8日在HBO GO與美國同步上架，講述原版《花邊教主》九年後的故事，一眾有錢高校生再度於紐約過紙醉金迷生活，但秘密就被Gossip Girl一一揭破。劇組前日公開最新預告，惟事後被外間狠批劇集過於「政治正確」，加入黑人演員外，更大玩LGBTQ主題，甚至有3P場面，比原版的男女關係更複雜。

迎合荷李活主流

在全新預告中，見到Thomas Doherty飾演的Max Wolfe一邊和女生親熱，一邊還有名男孩在撫摸他，其3P場面甚為露骨，與原版的點到即止甚有距離。有外國傳媒早前已率先欣賞了頭幾集，更以「鹹片」（Soft porn）來形容，指劇集似乎想以大膽場面吸引觀眾。有指新版在選角上已大玩「政治正確」，原版中以五位白人擔任主角，而在新版中就變成了有黑人演員、又有同性戀者。當中，由Penn Badgley飾演轉校生這個主要角色，新版就以黑人女星Whitney Peak來擔任，令粉絲質疑劇組似乎在迎合荷李活的主流。

另外，新版焦點落在飾演Julien Calloway的加拿大女歌手Jordan Alexander身上，Jordan自出道起就以一頭skin head作主打，她在劇中除了常作中性打扮外，有時又會以性感造型登場，雖然劇組未有公佈Jordan於劇中角色的定位，但外間估計她將除男主角外，也會與其他女主角發生複雜的多角戀關係。雖然新版批評聲音不絕於耳，但有劇迷就反指該劇背景設定在原版落幕後九年後，劇集探討社交媒體與紐約在這幾年間所發生的巨大變化，伴隨着經典流行時尚文化的轉移，紐約的上流社區都會有所變化，加入LGBTQ等話題亦是合情合理。

年輕演員被柴台

其實，2007年推出的原版《花邊教主》捧紅了碧琪麗芙莉（Blake Lively）、Leighton Meester與Penn Badgley等，新版於去年底在紐約開拍時，已提到原版卡士不會回來客串，令一眾新生代演員更受到期待。新版主要卡士還包括Eli Brown、Thomas Doherty、Emily Alyn Lind、Tavi Gevinson、Zión Moreno、Evan Mock與Savannah Smith等，不過就有傳媒表示：「這個新組合太用力了，他們毀了一些經典的東西，同時，讓這些年輕演員以性慾亢進的方式演繹劇情，真的會引起反感。」