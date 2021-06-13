歐國盃昨日香港時間凌晨正式揭幕，Now TV除了邀請專業足球評述員主持節目外，同時增設第三聲道，由強尼夥拍ERROR成員一齊伴陪球迷睇波，亦會邀請YouTuber擔任嘉賓，節目播放兩集後，討論區有網民指ERROR取代了「荷蘭叻」陳百祥——將國際球賽直播節目變成業餘。

早於上月中，ERROR出席公司舉行歐國盃記招上，早已表明他們對足球認識不多，今次跟強尼是「瘋狂亂噏」講波。事實上，大台以往的足球節目，觀眾是沒有選擇，只能得一條聲道聽足球評述員講波，包括要聽荷蘭叻夾雜在專業評述中的偉論。相反，Now TV今次除了有兩條聲道由專業評述員講波外，還給觀眾有多一個選擇，是收聽第三聲道，聽着ERROR跟強尼的輕鬆熱鬥氣氛講波，感覺似一班朋友坐埋睇波。

另外，ViuTV亦為今次歐國盃盛事，安排人氣組合MIRROR主持節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》，有眼利的網友，認出節目中兩位美女其中一位Bronte，是林作媽咪王莉妮（Lily）的「契女」霍穎璇，更被提名參選今屆港姐。Bronte現年19歲，畢業於理工大學英文系，Lily更指「契女」有冠軍相：「我覺得佢生得好可愛，樣子好甜又清純，我好鍾意佢，你哋要多啲提點同幫佢，我仲希望佢做我新抱！」

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