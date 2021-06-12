《死侍》（Deadpool）系列男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）既幽默又有型，一向是影迷心目中的性感男士，雖然其代表作《死侍3》距離上映還有一段時間，但賴恩雷諾士兩部主演新片亦緊接在香港戲院上映。

2017年上映的《保鑣救殺手》（The Hitman’s Wife’s Bodyguard），憑動作連場兼對白抵死搞笑，全球大賣逾13億 港 元票房佳績，賴恩雷諾士與森姆積遜（Samuel L. Jackson）再度拍檔，《保鑣救殺手2》以原班人馬回歸大銀幕，今集更強卡士加盟，包括金像男星加利奧文（Gary Oldman）、摩根費曼（Morgan Freeman）、西班牙影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）等，鐵定本周四在港獻映。

至於賴恩雷諾士的另一新作《爆機自由仁》（Free Guy），原定去年12月開畫，卻因疫情被迫變陣，改期至8月12日在香港上映。另外，賴恩夥拍「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）的動作電影《Red Notice》，將會在今年於Netflix上架。

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