今年51歲的莫文蔚（Karen）近年主力於中、台兩地發展，去年憑一曲《呼吸有害》於香港樂壇重振聲威，前日她剛剛於紅館展開人生最後一次大型巡迴演唱會，跳舞之餘更大晒長腿，但她上周於微博上載新歌《婦女新知2021》MV後卻引發不少風波，事緣她被內地小粉紅發現穿上意大利品牌Dolce & Gabbana（D&G）的舞衣，此品牌2018年曾因推出「筷子吃Pizza」短片涉辱華，故玻璃心碎一地的小粉紅昨日瘋狂狙擊Karen，着她：「滾出中國！」令Karen開騷期間亦急急撲火，刪相刪MV兼道歉。

莫文蔚去年憑一曲《呼吸有害》橫掃香港各大頒獎禮的金曲獎，帶挈她回歸香港，前晚起更一連三天於紅館展開三場「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站」，本來可喜可賀，可惜演唱會如火如荼之際，未料卻因日前於微博上載的新歌《婦女新知2021》MV而出事。曾留學英國的莫文蔚鬼妹仔性格，形象大膽，她在MV中穿上五顏六色的D&G泳衣及浴袍，在浴缸大玩七彩波波，並將社交網頭像換上造型照，卻遭小粉紅翻出D&G的辱華舊賬，連累她慘遭瘋狂留言炮轟：「你穿着辱華品牌賺我們的錢？」、「既然不在乎中國人的感受，那就滾吧！」事件昨日引來近400萬點擊，成為微博熱搜第一。

D&G於2018年在上海舉行時裝騷前的幾段宣傳短片涉辱華，當年品牌在社交平台上載三段短片，片中的中國女子用筷子吃三種不同的西方食材，提到用「小棍子形狀的餐具」吃「偉大傳統的瑪格麗特Pizza」，被質疑辱華，之後品牌設計師Stefano Gabbana跟網友爆發罵戰，有人將他留言「中國是屎國」的截圖公開，引來軒然大波。當時內地紅星章子怡、陳坤及黃曉明表態缺席時裝騷兼抵制，令時裝騷被取消。

轉頭像抽MV跪低

雖然有網友發起杯葛Karen行動，但也有忠粉護偶像表示︰「一件衣服就能鑑定愛不愛國，你愛的也太輕飄」，亦有網民指Karen嫁作德國新抱，不算中國人。事後Karen只緊急刪文，又將D&G造型的大頭照，換回之前的演唱會照片滅火，連《婦女新知2021》的MV也迅速於YouTube下架，避免再被廣傳。

至昨日傍晚，涉事單位相繼道歉，負責今次Karen MV形象設計、馬天佑旗下造型師關諾衡就被「祭旗」，馬天佑於微博中點名負責的設計師承擔責任：「因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！」Karen的經理人公司「莫家寶貝工作室」於微博稱：「針對《婦女新知2021》MV中的服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，希望得到粉絲朋友們的原諒。」

珍惜最後演唱會

至於Karen在前晚的演唱會中則大玩性感形象，以閃閃浴袍look登場唱出事新歌《婦女新知》，更邊唱邊除浴袍，露出銀色吊帶短裙，盡騷42吋長腿，勁歌熱舞又扭籮瞓地，令全場熱辣辣。其間她又換上肉色珠片貼身裙，重現經典「裸照」甫士躺在梳化上獻唱《色情男女》，談到是最後一次個人大型演唱會，Karen表現得特別珍惜：「踏上舞台已經同自己講，無論有一萬個定係一個觀眾，都要全力以赴。」Encore時Karen站在網球球證凳上唱《呼吸有害》，然後到嘉賓張敬軒出場，兩人合唱《只怕不再遇上》及《心仍是冷》等，軒仔表示是Karen的超級fans，他大讚對方身材好，更獲邀幫Karen除網衫，他搞笑向Karen台下老公say sorry：「我好雞手鴨腳，我驚除錯釦」。