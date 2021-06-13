近年專注大陸發展的陳浩民，與老婆蔣麗莎及3女1子定居上海，蔣麗莎不時拍生活短片放上社交平台，日前她放了一家幾口踩單車出遊的短片，被眼利的網民發現其5歲孻女陳熙妏（Victoria）及6歲次女陳若嫣（Isabella）分別坐在同行成人及爸爸陳浩民單車的車頭籃上，除了沒有任何保護製備之外，他們一行人在馬路上行駛，十分危險，行為被指涉觸犯上海交通法，蔣麗莎知自己「瀨嘢」，急急刪片滅證。

據網民cap圖留底的相中看到，陳浩民等一行幾人踩單車外出，他們更踩到去馬路，除了他們夫婦，還有其他成人的同行友人，陳浩民的9歲大女陳雅薷（Elizabeth）及7歲兒子陳璟逸（Cyrus）自己踩單車隨行，而Isabella就坐在爸爸陳浩民的「車頭籃」中，孻女Victoria則坐在同行女長輩的車籃中。兩姊妹都無戴頭盔等保護裝備，隨意坐在車籃中，看上去已不太安全，加上陳浩民等人在車來車往的馬路上行車，狀甚牙煙！短片公開後，隨即惹來大量網民狂轟，指摘陳浩民夫婦不顧自身、女兒及其他道路使用者的安全！

另一方面，根據中國《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十二條規定，「在道路上駕駛自行車、三輪車必須年滿12周歲」；而根據《上海市非機動車管理辦法》第三十一條（載人規定），「駕駛自行車、電動自行車搭載6周歲以下未成年人的，使用固定座椅」，而據蔣麗莎的短片，他們的行為已觸犯以上兩條法例，若被執法人員發現，或面臨被警告甚至被判罰。相信蔣麗莎後來知自己做錯嘢，故已經刪片滅證，網上流傳的只有網民快手cap落的圖檔。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）