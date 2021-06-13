洪永城日前在社交平台宣佈與拍拖兩年的女友梁諾妍（Inez）結婚，洪永城今日在荃灣出席一個關於車的活動，一臉風騷，急着表示多謝大家的祝福，承諾會好好照顧未婚妻。活動由鄭文擔任大會司儀。

洪永城年初在廁所向Inez求婚，他笑說：「因為冇人揀過，廁所一開門就見到佈置，花、心心、戒指，我哋都好感動，拍咗兩年拖，的確有好多不明確嘅因素出現，我覺得今年嘅timing好好，下半年舉辦婚禮。」問到籌備求婚花了多少時間？他笑言在廁所度了3分鐘，被大家笑他是「屎橋」。

他透露今年年內在港設婚宴，但由於限聚令，場地只可容納20人，所以請人方面盡量越少越好，但因很多親友、傳媒都需要邀請，故現時仍在安排中。另一方面，他指媽媽在台灣，如來港出席婚宴，一來一回需要隔離一個月，他不忍心媽媽太辛苦，可能考慮直播婚宴和斟茶。

提到早前黎紀君在ViuTV 節目大爆Inez好想生小朋友，洪永城甜笑指小朋友的確是幸福美滿，不過他否認Inez懷孕，他說：「想生㗎！我都想做爸爸，今年年頭已經有共識。」他指近日收到很多人的祝福，其中好友黃翠如更留言提醒Inez若被洪永城欺負，她會幫Inez「搞掂佢」，洪永城笑說：「我真係唔敢恰佢，佢啲朋友keep住ｍessage恐嚇我，我遲啲諗住去報警備案，哈哈！」他再承諾會對Inez好好。談到他與Inez日前發佈的婚照，他表示只作公佈之用，待他7月頭完成拍劇後，就會全力籌備婚禮及拍攝一輯正經的婚紗相。

對於黃翠如的千字文，當中寫及感激Inez肯接收洪永城，被網民形容是宣示主權，他笑說：「大家過分解讀，我同翠如10幾年朋友，同Inez、阿蕭（蕭正楠）都好friend，好好朋友先會講出呢啲說話，每段文字、每個角度，觀眾都可以有自己嘅立場，甚至乎係評論同觀點，但喺呢件事上，我同Inez冇事、冇問題，覺得好warm，所以唔同角度有唔同嘅睇法。」

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