眾多紅星近日雲集上海出席上海電影節及多個內地頒獎禮，章子怡、周冬雨、倪妮及00後新人劉浩存，四代「謀女郎」昨晚在「微博之夜」同場碰頭，不同年代及年齡的謀女郎各有美態，暗中鬥勁。

當中，32歲的倪妮近期憑《 白玉蘭》人氣激增，昨晚她穿上Zuhair Murad銀色單肩高訂裙，華麗性感，立體重工的花型裝飾由肩膊斜走到腰間，配以高衩的流麗長裙擺，倪妮一貫冷漠平靜表情下，將造型穿出一份艷而不俗，性感壓場的美態，成功將前兩代的章子怡、周冬雨比下去。已升上神枱級的章子怡，選以黑色Valentino晚裝上台拎獎，平穩無驚喜，但自帶氣場。

周冬雨昨晚一晚走了三個紅地毯活動，在「微博之夜」揀了公主風的仙氣volume gown，來自Giambattista Valli的全新秋冬高訂晚裝，品牌經典設計的巨型夢幻輕紗大裙擺，特色點在肌膚色腰間soft bustier，穿出上下分割式的戲劇性線條，為造型加入一份妙趣新鮮。

同場還有新一代「謀女郎」、20出頭的劉浩存，前兩年才從3000人脫穎而出，劉浩存出道幾年已參演過張藝謀兩部作品《一秒鐘》和《懸崖之上》，能歌擅舞，被外間睇好，視為周冬雨接班人。劉浩存昨晚亦和周冬雨一樣揀穿Giambattista Valli，黑色露肩、cutout晚裝，選色雖略嫌穩陣，但造型恰如其分，青春大方。

黑白金屬色在紅地毯向來是熱門色，同場女星多位都撞上白裙。

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