日本女團乃木坂46的28歲成員松村沙友理於2011年8月以一期生出道，一向在隊中人氣高企，更獲時裝雜誌《CanCam》起用為專屬模特兒。不過她於22歲時曾被踢爆搭上已婚出版社高層，清純形象受損。松村沙友理兩個月前在網上節目自爆離隊，她將於本月22及23日一連兩日分別在日本橫濱Arena舉行「沙～友～Ready？ ～沙友蘋果軍團演唱會」及「松村沙友理 畢業演唱會～」，當中23日的演出將會開放海外直播，歌迷可於Stagecrowd購票。

是次演唱會是由松村沙友理領軍的官方組合沙友蘋果軍團的演唱會和松村的畢業演唱會組成，沙友蘋果軍團除松村外，還有現役成員寺田蘭世、畢業生伊藤卡琳、佐佐木琴子和中田花奈亦會參與演出。松村還特別為畢業騷拍攝短片，以廣東話向香港fans打招呼：「大家好，我係乃木坂46的松村沙友理。」松村之後又以日文表示會將她的10年時間和大家及成員們的一切都將凝聚在演唱會上，之後又發嗲功邀請歌迷購票收看。除了香港外，直播地區還包括台灣、新加坡、泰國、韓國、美國、英國和德國等。

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