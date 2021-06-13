懷孕9個月的楊洛婷今日與老公黃天翱（Tim）和女兒Tanya，在尖沙嘴出席產後護理旗艦店開幕。腹大便便的她，透露今個月將會「卸貨」：「好緊張，因為上個禮拜覆診，醫生話佢比較重，佢個頭仔一早轉咗，而且磅數已經係Tanya出世時嘅嘅磅數，我就想自然分娩，所以醫生話未必等到足月，佢話會隨時（生）。」不過她笑言仍未執「走佬袋」，在她身邊的Tim望住老婆笑說：「你點知我未執呢？」楊洛婷瞪大眼睛笑說：「你幫我執咗？扮嘢！好明顯未啦，你執咗啲咩？你執咗你啲相機，哈哈哈！」Tim笑說：「係呀，我個走佬袋。」

楊洛婷表示想有驚喜，所以仍未知BB性別，問她估今胎BB的性別？楊洛婷笑言估是仔，Tim玩篤爆笑說：「你想係仔，唔係估，我覺得係女。」Tim表示已跟公司申請假期，屆時會入產房陪老婆，並準備產房直擊，楊洛婷說：「屋企人同朋友都好想知，我話不如開live，但其實live係做唔到，我諗不如開Zoom，不過要問清楚得唔得，但醫生就話可以拍攝，可能做咗都冇人知啦，大家都咁緊張，冇人留意到。」

至於快將做家姐的Tanya，楊洛婷指她起初都好興奮，但現在有朋友送禮物給BB，都要Tanya先揀選，楊洛婷說：「我諗要買定幾份大禮物，當BB送畀佢。」她透露產後休息至8月尾就會開工，而身在加拿大的媽媽都會來港，「媽咪8月打埋第2針就會過嚟，希望到時可以隔離7日啦！好彩仲有奶奶照顧我，奶奶一早煲晒薑醋，又幫我車Tanya返學。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）