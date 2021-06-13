莫文蔚（Karen）昨晚在紅館舉行第2場演唱會，林子祥（阿Lam）壓軸登場擔任表演嘉賓，Karen見到阿Lam時，即露出一臉孩子氣。原來阿Lam與Karen的爸爸莫天賜同是拔萃男書院的師兄弟，當年莫爸爸因為長跑了得在校內無人不知，所以作為師弟的阿Lam早已認識莫爸爸，更封對方為偶像。

阿Lam大熱作品無數，Karen自小已是他的歌迷，直到加入樂壇才認識，至發現彼此之間的微妙關係，今次亦終於一圓合作夢。二人合唱完《我愛你》後，阿Lam笑說：「你知唔知為咗你呢個show咁晏先出嚟，我已經瞓咗一日。」Karen也笑說：「我知你好早瞓，但乜唔係好開心㗎咩可以夜瞓！通常啲細路仔好鍾意夜瞓。」阿Lam即說：「又話我細路仔，又話由細聽到我大。我同你Daddy同校，但佢大我啲啲，你唔好叫我Uncle Lam、林伯。」Karen即醒目回應：「咁我叫你Lam哥。」

阿Lam笑指喜歡Karen的演唱會，因為不用說太多話，甚至比自己的演唱會講得更少。Karen說：「其實我同Sally（葉蒨文）熟熟地，本來想請你哋一齊嚟。」阿Lam即佻皮說：「邊個Sally？」引得全場大笑，就連Karen也大笑說：「原來唔係好熟咋？今日唔好意思咁貪心請晒你哋，既然你嚟到，我想唱隻Sally嘅歌，當送畀佢好嗎？然後再唱你嘅歌。」然後二人合唱了《零時十分》、《追憶》、《最愛是誰》及《分分鐘需要你》。

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