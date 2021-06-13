女星袁潔瑩（Fennie）早年曾患厭食症，事業一度停滯，近年亦甚少露面。早前她在肥媽Maria和前藝人彭鏡光主持的網上節目《健康快樂百二歲》亮相，見她在節目中比之前更消瘦，還穿上黑色樽領長袖衫，健康令人擔憂。在節目中可見Fennie穿上黑色樽領長袖衫之外，外面再套上一件長身衫，她盤坐在梳化上，外衣還可以遮埋雙腿，身形十分纖瘦。而她面容看上去雖然很精神，但明顯雙頰較凹，目測可能不足100磅。

節目中肥媽表示很久沒有見Fennie，今次叫對方上來做嘉賓即答允，而Fennie透露以前嗜好是買衫，連男裝都要買，後來為了訓練自己的耐性，去學畫畫。當談到她的伯樂黃百鳴時，Fennie說︰「黃生曾講過，除咗佢親生女，我就係佢個女，以前失戀我都同佢傾訴。」

一餐食四粒鐘

肥媽提到什麼是健康？她曾指寶珮如太瘦，此時Fennie也說︰「我都同意要食得健康，以前會介意人哋話我瘦，只要瘦得嚟健康咪得囉！其實我係有食嘢，除咗開工啦，我平時食嘢好慢，要食四個鐘。」肥媽即謂︰「咁就唔肥啦！佢未食完已經消化咗。」而Fennie帶了一本剪報，展示她儲了多年健康食譜，現在喜歡研究煲湯水來養生。

Fennie自2013年接拍劇集《女人俱樂部》後，至今未有幕前演出，令外界揣測她退休。肥媽問她很多人以為她不再拍戲？她說︰「好耐之前有傳聞話我退休唔拍戲，嗰時我幾多歲呀？而家都唔敢講退休，幾多前輩都話永不退休。可能我得罪人多，點解冇解釋？我係個唔鍾意解釋嘅人。」肥媽聽後即謂︰「今日講咗啦，佢唔係唔拍戲。」

曾困自己在家

談到沒有拍戲日子，Fennie表示會去學日文、插花充實自己，而她喜歡留在家弄擺設，刻下已放棄買衫興趣。早年她曾被情緒困擾，肥媽問她當時將自己困在家中？她便說︰「有一排，當時連頭髮都冇去剪，好似由中環去銅鑼灣，對我嚟講係好大挑戰先做到。當時我有睇醫生，唔面對就會一路喺度。」而肥媽亦指在疫情下情緒病增加不少，希望大家要給自己空間，對症下藥，沒有健康也不能好好照顧家人。

當年只有16歲的袁潔瑩，由黃百鳴發掘，她與羅美薇、陳加玲等組成「開心少女組」，拍了一系刊《開心鬼》電影。之後她活躍於影壇，拍過電影《笑傲江湖》、《東方不敗》等，其後加入TVB拍劇《雙面伊人》等。她於1994年患厭食症，事業一度停滯，並減少幕前演出。2002年她曾拍豐胸廣告後，亦淡出幕前，直至2013年再接拍劇集《女人俱樂部》，近年甚少露面。她早年與同性密友、名人阮偉文的胞妹阮嘉欣過從甚密，經常出雙入對，可惜兩人於2013年分道揚鑣。

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