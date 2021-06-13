岑潔儀與馬來西亞富商老公Dixon Chin於2012年結婚，婚後育有兩子，過着闊太生活。大搞鐵礦生意的Dixon痛錫妻兒，岑潔儀日前在FB貼出老公出埠工作照片，一對兒子對爸爸離開依依不捨。

岑潔儀昨晚在FB報喜，她興奮表示抽中新世界（017）發展的大圍站柏傲莊III的新樓盤，岑潔儀搞笑用「買樓好似去街市買菜」做比喻，她還留言：「揀到心頭好，真的好開心。昨晚整晚睡不着，因為一直都沒有想過自己會中籤，所以一直都沒有留意要選擇哪種單位，但真的好多謝身邊好多朋友都留意這個樓盤，所以給我很多寶貴又精準的意見，令沒有老公在身邊又很緊張的我，也能順利完成和買到心頭好。」岑潔儀表示這是她第3次抽籤買樓，終於抽中，所以簽約一刻都有拍照念。

幸運過中六合彩

據知岑潔儀昨日斥資千萬買下面積約500呎的兩房單位，她今日接受《蘋果》電話訪問時說：「都開心呀，呢個樓盤有潛力，我諗住用嚟投資。朋友都戥我開心，佢話我幸運過中六合彩，中六合彩有錢收，而家我要畀錢呀！」岑潔儀透露上周五抽中籤後，昨日要往揀單位，老公出埠未能陪伴，她戰戰兢兢出動：「去到現場真係好大壓力，個氣氛係唔買唔得，一定要好果斷，因為如果自己心水單位畀其他買家揀咗，分分鐘揀第二個單位又要貴幾十萬。」岑潔儀笑言以往有重大決定必有老公在身邊，可是偏偏這次揀樓就沒有，她說：「老公要去非洲同杜拜公幹，呢次要去2個月，不過老公有同我傾住電話教我點揀。」

問到買入單位寫誰的名字，岑潔儀說：「老公話係送畀我嘅10周年禮物，所以寫我個名。我哋先畀大筆，餘額就供款。」其實根據資料顯示，Dixon早在2015年岑潔儀一索得男時，第一時間送她將軍澳天晉豪宅做禮物，她續說：「香港樓巿經歷過COVID-19同運動都冇跌，證明真係買磚頭可以保值。」岑潔儀還會再繼續看好心水樓盤再入巿：「老公要畀心機搵錢。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）