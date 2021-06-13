謝霆鋒和甄子丹主演，已故導演陳木勝執導的電影《怒火》，近日亮相「第24屆上海國際電影節」，兩人今晚出席電影在上海的記者會，不過當接近記者會尾聲時，工作人員搬出一張導演凳時，兩人一時控制不住掩面落淚。

導演陳木勝於2019年拍攝《怒火》期間，證實患上末期鼻咽癌，於去年8月離世，終年58歲，而《怒火》成為他的遺作。今晚電影《怒火》在上海舉行記者會，謝霆鋒、甄子丹等人出席。會上兩人對陳木勝導演緬懷一番，謝霆鋒談到導演離世時，他說︰「對我來說是非常大的打擊，這位導演我跟他走過好多好多的路，經歷很多，才讓我願意為他的電影，付出我的生命。現在他走了，不知道下一個這麼有緣份的導演何時能遇到，我敢說這部電影是動作電影的典範。」

當記者會尾聲時，工作人員將一張代表陳木勝的導演凳搬上台時，謝霆鋒和甄子丹一時傷感，激動落淚。而甄子丹按捺不住在台上徘徊，不時掩面，女主持見狀向兩人遞上紙巾，他們背住大家不斷拭淚。台下有人大聲向二人說︰「加油！」、「唔好喊呀！」。平靜片刻後，兩人才轉身面向傳媒，可見兩人已經眼紅紅。在拍照後，霆鋒再次用紙巾拭淚，而主持人說︰「相信導演會看見的。」

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