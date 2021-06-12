今時不同往日，以往入行靠選美，現在靠選秀真人騷；要靠電視台上《勁歌》宣傳？現在撳一個掣放上自家YouTube頻道，不求人靠自己。

Madboii就是這樣在網上崛起的獨立歌手。見他一身潮服韓風偶像look，以為他很cool，原來有禮又誠懇。26歲已經曲詞編監瓣瓣掂，最近他為193製作的《睡到三點》，更加是多得「老婆」們的分享能力，令Madboii吸了不少粉！

「我都好多謝佢，我見到佢做宣傳都會提返Madboii作曲，又講我哋錄音嘅過程，真係多咗人識我！」Madboii說：「我全名叫麥嘉駿，嘉頓個嘉，馬字邊個駿。我同193都係叫嘉駿，連寫法都一樣，只係唔同姓啫！」

身高有183的Madboii說，時代真的變了。曾經隻身到韓國培訓等機會出道的他，回歸香港找回創作初心，「我想寫歌，我想寫詞，我一定要keep到我自己點解要做呢樣嘢！」

有冇後悔返香港？「冇，我幾鍾意𠵱家個Madboii！做好Madboii、做好自己，一路向前！」

撰文：文嘉龍

報名第二季《造星》

Madboii的朋友叫他麥仔，粉絲則為他取了一個花名，稱他為「爺爺」，Madboii說純粹機緣巧合，粉絲給他的一個玩笑，「因為有一次冬天我喺屋企開直播，着住一件家居羽絨背心，佢哋好鍾意笑我，話我好似一個爺爺咁款！」

麥仔又好，爺爺又好，Madboii說最緊要做自己。最近Madboii的名字常常出現，為193的《睡到三點》曲編監之外，MIRROR二子Anson Kong和Anson Lo的保險廣告歌都由他製作，再之前亦與ERROR保錡合作過。只得26歲的Madboii，年紀幾乎都比他們小，卻擔起製作人角色，他說正因為大家都是年輕人，大家想要甚麼，反而一講就明。

「《睡到三點》好好笑，我編到有少少R＆B類型，比較多一啲ad lib（即興）部份，有一次我同193講，要佢上多嚟一次錄音，我哋要錄好多好多ad lib，跟住佢上到嚟坐咗喺度，逐句逐句睇吓邊一啲位要加，我本身又度咗一啲，佢行埋支咪度亂咁叫『噢耶』，成個過程都幾得意！其實一開始佢call我嘅時候，佢有話畀我聽平時聽開呢種歌，佢又會send聽開嘅playlist畀我，我聽完之後，我就度身訂做咗畀佢！」

不說不知，原來Madboii也曾參加過《全民造星II》。對於這類型的選秀節目，他完全不抗拒，「我自己作為藝人，其實對呢啲選秀節目幾有興趣，可以由新人一路開始去做唔同嘅演出、錄唔同嘅歌，需要keep住一路進步去搵一啲突破。我覺得選秀節目可以令你突然之間喺好短時間入面，做到進化嘅一個好好契機。」

Madboii說：「第二季我有報到名，但後尾就冇入到喇！嗰時我都係表演唱歌，呢個真係好多人都唔知道，因為我嗰時仲係好寂寂無聞。」初選階段已被淘汰，Madboii當時唱了自家出品，「嗰時我仲未推出《I Don’t Give A》，但係我都唱咗半段，嗰時自己有一兩首英文歌，嗰一年之後，我先慢慢推出唔同語言嘅作品！」這樣說來，193可說是Madboii的《造星》師兄。

韓國培訓大開眼界

其實，Madboii很細個已經想入行當歌手。16歲那年，他和朋友夾了一隊band，他在隊中擔任低音結他手，「柴娃娃同朋友夾咗隊band，我哋打機有啲chat room，其中一個朋友講，啱啱學完打鼓，佢話玩音樂幾好玩，之後我哋個chat room啲人就柴娃娃一齊講，呢個要學結他、呢個要學bass，我就係咁夾咗隊band！」

隨後的一兩年陸續參加了學校的歌唱比賽，更有機會在一些小場地表演，Madboii那時候開始用心鑽研音樂，當時正被韓國音樂深深吸引，所以學韓文之外，更膽粗粗製作demo寄到韓國，「18歲中學畢業，我已經夾咗兩年band，好想加入呢個行業，嗰陣我玩嘅音樂慢慢由rock轉咗電子音樂，自己一個人喺電腦面前玩！發覺韓國啲音樂好勁喎，佢哋嘅pop又唔同香港嘅pop，佢哋好接近世界個trend，於是乎我學咗韓文，之後自己寫歌寄demo去唔同公司。」

等了大概一年時間，終於有韓國經紀公司的回音，而Madboii之後亦參加了JYP（韓國三大經紀公司）的作曲家製作人選拔賽，獲得了排名第二的資格。有了參賽經驗，之後有不少公司打Madboii主意，他決定到韓國一闖，在一間小型經紀公司當練習生等待出道，「因為我keep住有寄唔同demo，我過咗去見佢哋嘅『新人開發隊』，要經過唔同類型嘅考核。」

那兩年間，Madboii香港韓國兩邊走，在韓國等待出道的培訓絕對艱辛，「培訓時間比較長，朝頭早一直去到夜晚好夜，仲有自發訓練時間，見到其他人放咗學之後都留喺課堂繼續練習，變咗你都唔夠膽怠慢！」最終，Madboii還是選擇返香港，「最尾放棄嘅其中一個原因，都係因為負擔唔到生活，我自己追夢嘅事，我又唔好意思問屋企攞太多嘢……」Madboii說，見識過韓國的經紀公司實錄，知道自己並不適合那一套，「佢哋合約條件唔係好啱，我年紀又開始比較大喇，嗰邊好細個已經開始訓練，同香港情形有啲唔同！」

來來回回，在韓國培訓，返香港期間則要打工賺錢，這兩年過得不容易。雖然放棄在韓國出道，但Madboii起碼有機會做自己，「我覺得大開眼界，令到我𠵱家做咗Madboii之後有更多覺悟！有夢想嘅人，應該係咁樣，唔可以話辛苦想放棄，要預早有呢個心理準備，你做得藝人就預咗一定係咁，再加上我參加好多producing部份，比起好多淨係純幕前嘅朋友，可能我會花多啲時間喺幕後，其實係多咗一倍工作。」

對主流媒體唔抗拒

返到香港，Madboii變回上班一族，「我返咗嚟香港，之後有一年以上冇玩過音樂，喺一間大型時裝品牌公司（I.T）入面打一份普通文職，跟住好幸運地，有啲舊時玩音樂嘅朋友，介紹咗我認識Greytone Music嘅創辦人，我哋開始互相交流，我話自己都作咗好多歌，唔係好香港嘅pop，係一啲比較偏嘅urban，佢哋聽完之後，不如加入一齊玩啦！」Greytone在獨立音樂圈子冇人不識，兩位創辦人Keni和JB亦是歌手身份，Keni就是參加過《超級巨聲3》的李礎業、菲律賓籍rapper JB的一首《點解咁X肥》更加爆紅。

作為獨立歌手，Madboii認為要爭取曝光機會不容易，「自己一個行入呢行，比較辛苦係曝光機會唔多，你冇公司嘅時候，你都唔會有好多渠道去表演，不過我覺得𠵱家個時代好咗，可能大家上網聽歌比較多，好多網上唔同平台，當你嘅作品有機會喺網上面share出去，其實嗰個力度都好大！呢個年代，獨立歌手都係難做，但我覺得比起之前，又好似易做咗！」

Madboii去年推出的《斗膽說未來》，其實最初想寫是關於疫情爆發的，「舊年7月新一次疫情爆發，令到我好鬱悶，本身計劃咗好多嘢，好似又做唔到，我純粹由呢一個出發點，但係我唔想好直接咁將一啲咁負面嘅嘢擺喺我首歌入面，不如透過一個愛情古仔去表達呢一樣嘢！大家都已經好sad，我唔係好鍾意咁樣，我好希望我嘅音樂係大家聽完之後有一啲釋放。」

除了做音樂，Madboii的日常坦言好悶，「我成日都自己一個喺屋企，鍾意睇劇集或者綜藝節目。我覺得睇劇集，可以放鬆之餘，對我做音樂都有靈感幫助。韓劇可能睇比較sweet嘅小品，外國我就鍾意合家歡肥皂劇，好似《How I Met Your Mother》，好多季每集二十分鐘，笑完一餐好輕鬆，我好鍾意嗰種感覺，我唔鍾意帶畀我好大壓迫感，我睇喜劇可以笑足全程，睇戲係為咗娛樂。」

最近Madboii其實有為無綫的《聲夢傳奇》當評審，不過可能節目談論度真的太低，又被ERROR搶盡了鏡頭，令到Madboii出現在無綫的畫面冇人留意。問Madboii，有沒有粉絲不希望他現身無綫，他說：「其實主流媒體嘅節目，我係open嘅，可能獨立音樂圈嘅fans都會問，你初初做獨立就淨係YouTube啫，之後呢啲你又做嘅？其實我對主流媒體唔抗拒，《聲夢傳奇》我做咗幾集，點講呢，平常心，冇乜特別情感！」

【後記】軒仔

合作過193、AK和保錡等人，幾時會和主流歌手交流一下？Madboii說：「暫時仲係pending！」張敬軒曾經都讚過Madboii啲歌正，如果畀佢揀，想唔想同軒仔合作呢？

Madboii諗一諗：「如果畀我揀，我都會揀軒仔，因為我細細個……呀，咁講好似唔係幾好，我細啲嘅時候係聽《酷愛》、《騷靈情歌》，我覺得好好聽！我記得嗰時中學仲係聽mp3，下載放落去mp3度返學放學都聽！如果有機會，我都想作一首R＆B畀佢！」

細個聽乜廣東歌大？「首先係張敬軒，我都好鍾意聽周國賢、盧凱彤，跟住就係Mr.，我主要聽呢幾位artist歌大！」26歲，的確係細細個聽軒仔，唔使唔好意思！

化妝：Mon Cheng

髮型：Zanki＠BHC Hair & Barber

造型：Goran Tse

服裝提供：UNITED TOKYO HONG KONG