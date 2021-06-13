陳柏宇與符曉薇於2017年7月，兩人拍拖6周年紀念日註冊結婚，翌年誕下女兒陳羿辰（Abi），婚後一家甜蜜非常，經常在IG晒幸福生活照，即使早前符曉薇不幸陀畸胎而接受人工流產，陳柏宇亦全程陪伴太太渡過低潮。個性率直的陳柏宇，除唱功了得獲封「隱世歌王」美譽外，其毫不修飾的言談也令人注目，往往得罪人而不自知。

符曉薇昨日在IG限時動態突然帖長文，言詞間表示老公陳柏宇令她感到委屈，狂轟老公之餘更表示好想離家出走。疑似離婚Post在她的IG限時動態一閃即刪文，但被網民cap低。符曉薇文中指一直覺得有好幸福的家庭，但原來突然間會破壞，好像自己怎做也無法令身邊人幸福，感覺好委屈，她寫上：「如果唔係因為Abi我離家出走咗。好嬲好嬲你。我乜都唔要就嫁畀你，冇求婚、冇禮金、冇過大禮，仲將自己嘅金器畀晒你賣。 因為我一路覺得你值得，值得我乜都唔要，淨係要你，我以為你都係咁，你會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。不過算啦，大個女㗎啦，過咗就算，希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」

承認嗌交 感覺委屈

再看看符曉薇IG，她們一家三口近日獲邀到港島一間酒店staycation，符曉薇更寫上「可以放鬆吓，噚日香檳，今日紅酒。」夫婦兩人完全不似曾發生爭拗。符曉薇今日接受《蘋果》訪問，她承認與老公有少少嗌交，原因是老公不似她一樣懂得稱讚對方，反而是經常挑剔而傷害了她，令她感到委屈，她說：「我嬲到差啲離婚，點解講到我除咗識煮飯外，就乜功能都冇？」不過她補充說：「我哋已經冰釋前嫌，爸爸（陳柏宇）話佢好多嘢都擺喺心度冇同我講，會學習多啲講出嚟。」

道歉長文𠱁太太

她表示網民cap低的IG限時動態畫面，其實是她給老公的回覆，原來兩人嗌交後，陳柏宇打了一篇長文跟太太道歉，自知不理會太太感受的苛刻用詞、不尊重態度及永遠覺得自己是對的心態，統統都需要改變。他又指太太的重要性不能以工作量去衡量，並指太太與女兒Abi是自己人生意義及進步動力，會以餘下生命證明太太都無可取替的。面對老公的道歉及愛的宣言，符曉薇表示感動，她說：「陳生同我一齊10年，冇乜打咁大篇文，佢試過打過英文，大家知佢唔係好識中文，佢自己一個個中文字打出嚟，仲要冇錯字，其實係好sweet。」

價高放金器

對於賣金器一事，符曉薇解釋結婚時的金器全都放在床下底，早前見金價高，於是將金器給老公賣掉，並將錢交予老公，她說：「爸爸都冇畀返啲錢我袋，其實我好多生活費都係佢畀。」她表示老公對股票及金價全無認知，反而以往曾從事金融的她會多加留意，當見到金價高便決定高價賣掉。

絕不為工作扮恩愛

至於網民指兩人將家事放上網，她表示與老公在staycation時開直播，當談及夫妻相處話題，便決定跟fans分享自身經歷，快閃放出來讓fans看。另外，她表示早前人工流產的傷心心情已經過去，現在已經沒有事了。她留意到有網民指他們夫婦是表面甜蜜，符曉薇笑說：「大家知我老公唔會因為要紅而扮sweet，呢個一定唔係佢。」身後傳出陳柏宇聲音問：「扮sweet會紅嘅咩？」符曉薇補充：「有啲人會離咗婚但扮冇離婚。」陳柏宇事後回應指沒有為嗌交一事而驚：「我識𠱁番佢，同埋我有誠意𠱁番佢，我愛佢，實冇事。」

夫婦車廂開live解畫

兩人嗌交風波險釀離婚，他們也料不到外界反應這麼大，他們今日中午時，在車廂內開直播回應事件，夫婦兩人在鏡頭前笑容滿臉，他們指事件令到有廣告商誤以為他們會離婚，考慮是否要將早前拍下的廣告抽起。陳柏宇指事件起因是早兩日前，他們一齊接受訪問，太太大讚他是好爸爸、好老公後，但他沒有給予太太滿分，他笑說：「我冇畀滿分佢，佢就覺得好委屈，跟住就有委屈病。其實我都唔知關我事，只係嗰刻發現佢有啲唔同，佢都唔係第一次感覺委屈，之前我唔記得咗佢生日，佢又係覺得委屈，其實我連我阿媽生日都唔得。」身後符曉薇即指過去5年，被老公激嬲過5次。

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