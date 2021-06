HBO經典劇《色慾都市》(Sex And The City)新續作《And Just Like That...》現已開工,莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)、姬絲頓戴維絲(Kristin Davis)與仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)就齊齊晒合照,令觀眾再度聚焦於與眾女不和的甘卡拉圖(Kim Cattrall),繼續冇影。

莎拉謝茜嘉柏嘉在IG中貼出3女合照,她們抱住對方的腰,笑容燦爛,她表示:「又再一起,為我們的第一集讀劇本,與我們的老友及新成員一起,就像雪糕新地。」不過就沒有舊作主角之一甘卡拉圖。其實莎拉與甘卡拉圖已被傳不和多年,甘卡拉圖弟弟3年前意外逝世,莎拉慰問時,被對方大鬧「偽君子」,因而令兩女決裂,雖然近來莎拉表示從沒有恨對方,但甘卡拉圖則未有回應過。

