單親媽媽林雅詩近日因為在社交平台直播中、與舊愛馬天樂吵大鑊時被對方狂爆粗鬧「臭X任人X」，而再成為新聞人物。她昨晚上大台節目《日日媽媽聲》，與邵音音一同以曾拍三級片的女星身份受訪，林雅詩提到以往不敢出席兒子學校的家長日，就算要去，都要戴帽和口罩來遮樣，避免被認出。

林雅詩在節目中提到，自己當年是受騙才行錯路，並坦言：「真係好後悔。」音音姐隨即叫她不要有後悔的想法。之後，林雅詩指雖然不獲自己的家人支持她作這選擇，幸好到要結婚時，獲奶奶支持，對方更表示：「你咁後生，身材又好，而家唔拍幾時拍？」令林雅詩大感安慰。不過，林雅詩稱由於自己拍過三級片，所以不敢去兒子的家長日，就算要去，也會戴好帽和口罩來遮樣，怕自己被認出是脫星林雅詩。被問到兒子如何得知阿媽拍過三級片，林雅詩指兒子約在8、9歲時靠上網搜尋找到，當時她很傷心，但仍強裝堅強，向兒子坦承：「媽咪行錯咗囉！」又勉勵兒子要努力讀書，不要重蹈覆轍。

前輩音音姐以過來人身份去勸導林雅詩指：「人總係要勇敢面對，人哋攻擊我，冇辦法！因為我選擇咗行呢條路。」而音音姐亦提到自己的女兒曾遭學校的老師及同學霸凌，音音姐的女兒因此表示不願再上學，音音姐試過打去學校投訴卻不果。

音音姐因無知拍裸體戲

音音姐稱當年踏上脫星之路，因為後生，加上無錢，為了賺錢糊口成名才答應，她更憶述當年導演的如何游說自己在沙灘拍脫衣戲：「導演好好，佢話個鏡頭，畫面（指電影銀幕）咁大，中間一點（脫衣的音音姐），睇都睇唔到。」音音姐答應後，後來才「發現」攝影機可以zoom（拉近焦距），但她堅持自己沒有被騙：「我哋冇知識，唔知個攝影師可以zoom㗎嘛……」並笑言「老闆冇講晒所有嘢畀我聽」。

另外，音音姐稱曾有離開娛樂圈的想法，並去見工做護士，沒想到遭對方歧視，還叫她：「你去洗廁所啦，洗廁所就肯請妳！」而林雅詩亦有講到自己轉型時遇到的情況，她指同事會做些時令自己難受，又會在背後講是非。

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