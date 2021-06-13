韓國話題劇《Penthouse》第三季於本月初開播，上季被賜死的朴恩碩以誇張造型「翻生」回歸，不少劇迷立即鬧爆編劇，而朴恩碩的新造型更被指涉歧視，外國網民都紛紛湧到SBS電視台的官方IG留言，揚言要抵制《Penthouse 3》。

激嬲外國網民

朴恩碩分飾的Alex是Logan Lee的孖生哥哥，以雷鬼造型登場，不過有外國網民指其口音接近美國黑人，在twitter表示不滿，並狠批是文化挪用：「從他的髮型到口音到演技，這完全是個笑話。」、「這就是為什麼黑人要保護我們的髮型、我們的俚語、我們的文化，這就是我們被代表的方式，這就是他們看待我們的樣子。抵制Penthouse、SBS為什麼。」。外國網民更到SBS官方IG用英文爆粗留言：「所有層面來看這個是大錯特錯」、「這完全不OK」、「SBS請下架」、「這真的不能認同」、「不准再嘲諷我們」等。

全英文道歉

SBS方面未有對此作出回應，不過朴恩碩昨晚在TikTok賬號以全英文道歉：「有關《Penthouse 3》Alex一角的表現方式，不是故意傷害、嘲笑、不尊重非裔美人群體，在此向感到冒犯的人道歉。與其說是嘲弄，不如說是對文化的欽佩，因為對該文化的喜愛以及想成為這個樣子，但現在我意識到這是一個錯誤的嘗試，感謝給我機會讓我意識到這一點。」fans亦留言安慰他，認為該是編劇、導演、電視台道歉。

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