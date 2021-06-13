類型：喜劇

國家：美國

劇情簡介：荷里活首屈一指的演戲導師Sandy Kominsky，突然失去經理人兼好友Norman，令心靈頓失寄託。與此同時，女兒決心要嫁個老男人，前妻又突然出現插手，令Sandy一頭煙，內外交困之下，Sandy惟有獨力支撐，解決身邊所有煩惱事。

《荷里活教父》過往兩季有米高德格拉斯（Michael Douglas）與阿倫雅堅（Alan Arkin）高手過招，但最新一季就只剩米高德格拉斯做獨腳戲，戲如人生，劇集以死亡送別了阿倫雅堅，也為一連三季的故事正式劃下句點。故事一開始就講阿倫雅堅已死，沒有了阿倫，他的故事線也強制合併到米高德格拉斯身上，所以就留下爛攤子給米高執手尾：吸毒衰女與科學教衰孫都只想分身家，令米高要不停與二人周旋。而米高自己都要應付女兒與老女婿，失去老友的他只能靠自己見招拆招。吸毒衰女與科學教衰孫本身都是阿倫的煩惱，轉嫁到米高身上，只見形容得單薄，兩個角色可有可無。至於米高與老女婿的周旋，也不及上季精采。

沒有阿倫雅堅的最終季，觀眾都期待失去一大巨星的《荷里活教父》能怎樣收科，結果他的位置就由飾演米高前妻的Kathleen Turner頂替，貫徹兩老又愛又恨、抵死互窒的精采場面，對白雖及不上阿倫出色，但做到九成已算超額完成。

一直未有出現過的前妻Kathleen Turner，今季突然殺入，是想為女兒搞婚禮。從前兩季中，觀眾都從米高眼中以為她是個惡毒女人，今次現身，原來她口賤卻心地好，適當時還會當起米高心理輔導員，亦是個有名的愛心醫生。揭開底牌，有癌症，借見女兒還心願，也令米高放下恨怨，一家三口大團圓，個尾收得靚。

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